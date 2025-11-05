Gürcafer: Özelleştirme Yasası’na aykırı anlaşma kabul edilemez

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Özelleştirme Yasası ortada dururken, bu yasaya aykırı bir anlaşmanın imzalanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Gürcafer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özelleştirme Yasası ortada dururken yasaya aykırı anlaşma imzalanması hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değildir. Kaldı ki inişli çıkışlı bir ekonomik süreçten geçtiğimiz, ambargolardan en fazla etkilendiğimiz bu dönemde hükümet ortaya çıkan yatırım fırsatlarını yerli sermayeye, fırsat eşitliği çerçevesinde kanalize etmeyi, ulusalar arası sermaye ile rekabette olumsuzlukları da ortadan kaldıracak desteği dahi düşünmesi gerekirken tam tersine yerli firmalarımızı yok sayarak hareket etmesini hiçbir tanıma sığdıramıyoruz. Kıbrıs Türk sermayesi hem gerekli yatırımı yapabilecek hem de Türk Telekom’a birikmiş borcu ödeyebilecek güce ulaşmış durumdadır. Ulusal sermayeyi korumak, geliştirmek ve istihdama, ekonomiye katkı sağlamasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapmak, ortaya çıkan fırsatları bu ilkeleri göz önünde bulundurarak toplumsal fayda elde edilebilecek şekilde hareket etmek, başta hükümet olmak üzere tüm siyasetin asli görevi olmalıdır. Ekonominin toplumsal varlığımızı besleyen, ayakta durmamızı sağlayan en önemli araç olduğu gerçeğini unutmadan hareket etmek her siyasetçinin görevidir. Hükümeti bir an önce bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”