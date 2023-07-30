Günümüzün problemi “hareketsiz yaşam”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şükrü Rona günümüzde insanların hareketsiz ve pasif bir yaşam tarzı sürdürdüklerini belirterek, bunun sağlık açısından birçok olumsuzluk taşıdığını kaydetti.

Çoğu insanın sedanter yani “hareketsiz yaşam tarzı’’ benimsediklerini aktaran Rona, fiziksel aktivitelerin hem süresinin hem de düzeyinin düşük olduğuna dikkat çekti.

Rona, sedanter yaşam tarzının fiziksel aktivitenin azlığı yanı sıra oturarak veya yatarak geçen zamanın fazlalığı, teknolojinin aşırı kullanımı, düşük enerji harcaması olarak tanımlanabileceğini söyleyerek, bu durumun obezite, kalp ve dolaşım hastalıkları, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizliği, tip 2 diyabet, bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuzluklar, kas, eklem sorunları, depresyon ve anksiyete gibi bir dizi sağlık sorunu yaratabileceğini ifade etti.

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için fiziksel aktivite ve hareketli bir yaşam tarzını benimsemenin önemine işaret eden Rona, bunun özellikle ileri yaşlarda gerekli olduğunun altını çizdi.

Rona, düzenli egzersiz yaparak aktif olmak ya da günlük rutinlerde küçük değişikliklere gidilerek daha fazla hareket etmeye özen göstermenin yaşam kalitesini arttıracağını işaret ederek, fiziksel aktivitenin artması ile kas kuvveti ve esnekliğinin de artacağını, ayrıca günlük yaşam aktivitelerini daha kolay ve etkin bir şekilde yerine getirme becerisinin gelişeceğini dile getirdi.

Fiziksel aktivitenin önemi ve gerekliliğin akademik seviyede birçok çalışma ile desteklendiğini de aktaran Rona, fiziksek aktivite ve sporun sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürebilmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Rona son olarak her yaştan bireylerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve uygun programlarla desteklenmesi tavsiyesinde bulunarak, “Toplum sağlığını ve bireylerin yaşam memnuniyetini artırmak için bu önemli bir adımdır” dedi.