Günkut'un "Bülent Günkut 70" adlı kitabı okurlarıyla buluşuyor

Ülkemizin sevilen yüzlerinden Bülent Günkut, kendi yaşamını kaleme aldığı "Bülent Günkut 70" adlı kitabını okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Günkut, aynı zamanda, her bir yılı temsil eden 70 fotoğraftan oluşan sergi de düzenleyecek.

Kitap tanıtımı ve sergi, 24 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20:00’de Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonunda gerçekleştirilecek. Elde edilecek tüm kitap satış geliri ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.