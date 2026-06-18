“Güngör’deki yangın kontrol altına alındı”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Yılmaz Altunterim, Güngör’deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Organik atıklardan çıkan gaz nedeniyle çöplükte zaman zaman alevlenmeler olduğunu belirten Altunterim, itfaiye ekibinin tedbir amacıyla bölgede beklediğini kaydetti.

Sekiz belediyenin atık gönderdiği ve yaklaşık 900 bin metrekarelik alana yayılan Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ndeki son durum hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Altunterim, dün çıkan yangının söndürüldüğünü ancak dumanın halen bölgede etkili olduğunu söyledi.

Altunterim, ilkel şartlarda işletildiği için ciddi sıkıntılara neden olan tesisin, devlet imkanları ve ihale yöntemiyle rehabilite edilerek günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Çevre Koruma Dairesi’nin Güngör’le ilgili denetimler yaptığını, hazırlanan raporların ilgili kurumlara gönderildiğini belirten Altunterim, KKTC’de, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için daha önce çıkılan iki ihalenin başarısızlıkla sonuçlandığını da hatırlattı.

Bunun üzerine sorunun çözümüne teknik destek sağlanması için Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iletişime geçtiğini ifade eden Altunterim, bu kapsamda karşılıklı ziyaretler yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini ve saha çalışmalarıyla gerekli verilerin toplandığını aktardı.

Altunterim, TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmalar neticesinde bir maliyet raporu hazırladığını, bunun Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilgili kurumlarla paylaşıldığını belirtti.

Yılmaz Altunterim, rapor doğrultusunda hazırlanacak proje gereği çöp gazı ve biyometanizasyon tesislerinden üretilecek elektriğin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından satın alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Projenin mali olarak sürdürülebilmesi için 15 MW kapasiteli depolamalı (akülü) Güneş Enerji Sistemi’nden (GES) elde edilecek elektriğin yine Kıb-Tek tarafından satın alınmasının planlandığını kaydeden Altunterim, sunulan rakamları üzerinde bazı tıkanmalar yaşandığını ifade etti.

Altunterim, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu konuda yeniden girişimler başlattığını söyledi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu