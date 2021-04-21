Güneyin ‘Epidemiyolojik Tablosu’ tehlikeli sınırlarda

Kıbrıs’ın güneyinde salgın tehlike sinyalleri veriyor. Güneye dair ‘Epidemiyolojik Tablo’nun tehlikeli sınırlarda olduğu, 941 yeni Covid-19 tespit edildiği en son testlerin pozitiflik oranının yüzde 1,66’yı aştığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, tedbirlerde gevşemeler olmayacağı gibi, en azından şimdilik artırılmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun dün görüştüğü Başkan Nikos Anastasiadis’i ülkenin epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ne olmasının beklendiği konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

Kıbrıs’ın güneyinde pandeminin başlamasından bu yana ilk kez korona virüsünden ötürü tedavi altında olan kişilerin sayısı 300’e ulaştı.

Referans Hastanesi olarak bilinen Paralimni Mağusa Hastanesi’nin dolduğu ve epidemiyoloji uzmanlarının sistemin daha ne kadar dayanacağı konusunda endişeli oldukları belirtildi.

214 bin 675 aşı

Kıbrıs’ın güneyinde 19 Nisan tarihine kadar toplam 214 bin 675 aşı yapıldığı, bunların 156 bin 682’sinin bir doz, 57 bin 993’ünün de iki doz aşı yapılanlarla alakalı olduğu açıklandı.

Güneyde aşılarını tamamlayan kişi oranı henüz yüzde 6,6 oldu. Aşı Portalı aracılığıyla, 49-50 yaşlarındaki kişilerin aşı randevusu alma hakkı başlarken, 16 bin aşı randevusu beklendiği ifade edildi.

Limasol hastanesinde durum dramatik

Fileleftheros gazetesine göre korona virüs tedavisi gören kişilerin sayısındaki hızlı artış yüzünden Limasol Hastanesi’ndeki durumun kritik olduğu belirtildi.

Korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bölümde neredeyse yatak kalmadığını ve hastaların sandalyelerde, koridorlarda bulunan sedyelerde ve geçici yatağa dönüştürülen ambulansların içerisinde tedavi olduklarını yazan gazete, sağlık sisteminin dayanılmaz bir baskı altında olduğunu, doktorlar ile hastane personelinin ise yorgunluktan ötürü çöküşün bir adım öncesinde bulunduklarını vurguladı.

Alithia gazetesi ise son 24 saat içerisinde tespit edilen 941 vakayla, vaka rekoru kırıldığını bildirdi.