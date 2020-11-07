Güneyin A kategorisinde hiçbir Avrupa ülkesi yok

Kıbrıs’ın güneyinde dün sağlık bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre, hiçbir Avrupa ülkesi A kategorisinde yer almıyor.

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, sadece 6 ülke A kategorisinde yer alıyor; Avusturalya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Singapur ve Tayland.

Yeni liste 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek, buna göre;

B kategorisinde yer alan ülkeler şunlar: Almanya , Danimarka, Yunanistan, Estonya, Lavta, Lituanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Norveç, Vatikan, San Marino, Uruguay, Çin (Hong Kong ve Makau dahil), Ruanda ve Sırbistan.

C kategorisinde yer alan ülkeler şunlar: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, İrlanda, Hırvatistan, Lüksemburg, Romanya, İspanya, İtalya, Malta, Hollanda, Macaristan, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Andorra, Monako, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Cezayir, Fas ve Karadağ.

A kategorisi ülkelerde adaya giriş yapan yolcuların negatif PCR testi sunma zorunluluğu bulunmuyor.

B kategorisi ülkelerde adaya giriş yapan yolcuların en fazla 72 saatlik olan negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve aileleri, daimi ikameti olanlar veya ülkelerinde PCR olmayan kişiler adaya gelişlerinde test olabiliyorlar.

En riskli grup olarak görülen C kategorisi ülkelerden ise Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve aileleri, daimi ikameti ve özel izni olanlar dışında giriş kabul edilmiyor. Girişte 72 saatten eski olmayan negatif PCR testi ve 14 gün kendi kendini izole zorunluluğu bulunuyor. Karantina süresinin bitiminden 48 saat önce ise ikinci PCR testi mecburi.

Test ücretlerin tümü yolcular tarafından karşılanırken, adaya girişten 24 saat öncesinde CyprusFlightPass (KıbrısYolcuPas) doldurmaları gerekiyor.

Kaynak Cyprus Mail/ Çeviri Yenidüzen