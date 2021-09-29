Güneye susturucu silahla geçiş olayında çeşitli iddialar

Kıbrıs’ın güneyine geçişi sırasında Lokmacı barikatında tutuklanan Rus pasaportlu Azeri kişiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Fileleftheros gazetesi “Azeri, İsraillileri Hedef Aldı” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren İsraillilerin, “ölüm sözleşmelerini yerine getirmek” için buraya gelen infazcıların hedefinde olduğunu yazdı.

Güneydeki güvenlik makamlarının, bahse konu 38 yaşındaki Azeri’nin tutuklanmasının ardından alarma geçtiğini ve burada bulunan olası işbirlikçilerini bulmaya çalıştığını yazan gazete, bu ani gelişme karşısında polisin, tutuklunun gerek kuzey, gerekse güneyde temas halinde olduğu kişileri tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Polisin, tutuklunun hedefindeki kişileri bildiğini ve bunlara bilgi verdiğini belirten gazete, bazı kişilerin güneyden ayrılarak, ülkelerine döndüğünü yazdı.

Habere göre, bir güvenlik makamı yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, “ramak kala bir hayat kurtardık” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, bahse konu Azeri’nin kiralık aracında bulunan susturuculu silahın, Türk menşeli olduğuna atıfta bulunarak, bunun kuzeyden alındığı ihtimalinden bahsetti.

Gazete haberinde Azeri’nin son teknolojiye sahip silahla geçmeyi başarmasının soru işaretlerine neden olduğunu, Azeri’nin polisin şüphesini çekmeksizin kuzeyden geçip gittiğini yazdı.

Azeri’nin 20 gün önce Kıbrıs’ın güneyine geldiğini, Paralimni’deki bir ofisten araç kiraladığını, ardından Lefkoşa’ya gelerek, kurbanların faaliyet gösterdiği alanın yakınına aracını park ettiğini yazan gazete, Azeri’nin bir scooter kiralayarak Lokmacı kapısından kuzeye geçtiğini kaydetti. Gazete Azeri’nin güneyde ikamet adresinin bulunmadığına, bu nedenden dolayı muhtemelen kuzeyde ikamet ettiği sonucuna varıldığını belirtti.

Habere göre, güneydeki Lefkoşa Kaza Mahkemesi 38 yaşındaki Azeri hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.





“Kuzeyden güneye ‘susturuculu silahla’ geçti”