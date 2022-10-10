Güneye, 19 yılda, 88 milyon Euro’luk mal sattık

Ayşe GÜLER

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında kuzeyden güneye yapılan satışlar, son 19 yılın zirvesine ulaştı.

2004 yılında yıllık 470 bin 821 Euro ile başlayan Yeşil Hat Tüzüğü ticareti, yıldan yıla kademeli arttı, 19 yılda toplam 88 milyon 44 bin 359 Euro olarak kayıtlara geçti.



Annan Planı referandumu sonrasında, Kıbrıslı Türklerin barış iradesinin bir kazanımı olarak 29 Nisan 2004 tarihinde, Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe konan Yeşil Hat Tüzüğü, ekonomiye ciddi destek sağlıyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası verilerine göre; 2022 yılının Ağustos ayına kadar 8 aylık dönemde kuzeyden güneye 8 milyon 830 bin Euro (geçici rakam) satış yapıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, ‘yeşil hat’ ticaretindeki listede ilk 5’i prefabrik yapılar, ahşap yapılar, inşaat malzemeleri, plastik malzemeleri ve taze balığın oluşturduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Adiloğlu, pandemi dönemi sonrasında dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu aktardı, güneyde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle de kuzeyin ‘alternatif’ olduğunu belirtti.

En fazla Haziran’da

Ticaret Odası resmi verilerine göre; Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında kuzeyden güneye yapılan satışlar, Haziran ayında en yüksek noktaya ulaştı.

Söz konusu ayda 1 milyon 400 bin Euro kuzeyden güneye satış yapıldı.

Ocak’ta 790 bin Euro, Şubat’ta 840 bin Euro, Mart’ta ise 990 bin Euro satış gerçekleşti. diğer ayların dağılımı şöyle: Nisan’da 1 milyon 110 bin Euro, Mayıs: 1 milyon 200 bin Euro, Haziran: 1 milyon 400 bin Euro, Temmuz: 1 milyon 200 bin Euro, Ağustos: 1 milyon 300 bin Euro.

Yıldan yıla yeşil hat…

Ticaret Odası resmi verilerine göre; Yeşil Hat Tüzüğü’nün başladığı yıl olan 2004’te 470 bin 821 Euro değerinde kuzeyden güneye ticaret yapıldı.

Satışlar 2005’te 1 milyon 673 bin 459 Euro’ya, 2006’da 3 milyon 228 bin 342 Euro’ya, 2007’de ise 4 milyon 125 bin 547 Euro’ya, 2008’de ise 7 milyon 172 bin 115 Euro’ya yükseldi.

Diğer yıllar ise şöyle: 2009’da 6 milyon 6 bin 347 Euro, 2010’da 5 milyon 923 bin 967 Euro, 2011’de 5 milyon 304 bin 725 Euro, 2012’de 4 milyon 195 bin 321 Euro, 2013’te 3 milyon 836 bin 845 Euro, 2014’te 3 milyon 648 bin 206 Euro, 2015’te 3 milyon 728 bin 282 Euro, 2016’da 4 milyon 434 bin 97 Euro, 2017’de 4 milyon 792 bin 380 Euro, 2018’de 4 milyon 582 bin 402 Euro, 2019’da 5 milyon 364 bin 156 Euro, 2020’de 4 milyon 603 bin 640 Euro, 2021’de 6 milyon 123 bin 707 Euro.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu:

Güneydeki tedarik sıkıntısı nedeniyle kuzey alternatif oldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaretteki artışın yalnızca Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybetmesinden kaynaklanmadığını söyledi.

Adiloğlu, pandemi dönemi sonrasında dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu aktardı.

Adiloğlu, güneyde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle de kuzeyin ‘alternatif’ olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda kuzeydeki iş insanlarının güneydeki piyasada mal satmaya yönelik arayış içerisinde olduğunu hatırlatarak, şu anda güneyden kuzeye çeşitli mallarla ilgili üretim olup olmadığı konusunda eğilim olduğunu dile getirdi.

Adiloğlu, bu durumun yeşil hat tüzüğü kapsamında yapılan satış rakamlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinin genelde Avrupa ve diğer ülkelerden ithalat yaptığını ancak pandemi nedeniyle birçok fabrikanın kapandığını söyleyen Adiloğlu, ‘normalleşme’ sürecinde siparişlerde yığılma yaşandığını, tedarikte de sıkıntı olduğunu kaydetti.

Adiloğlu, nakliye ve navlun ücretlerinin de yükseldiğini ancak son dönemde bu konuda bir denge oluştuğunu ifade ederek, normalleşme için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.