Güneye 170 bin grip aşısı

Grip aşılarının ilk partisinin, önümüzdeki on beş gün içerisinde Kıbrıs'ın güneyine gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl için toplamda 170 bin grip aşısı temin etmeyi planladığını, bunlarda 50 bin adedinin altı aylığa kadar olan bebekler, 120 binin ise 65 yaş üstü ve hassas gruplara mensup daha küçük yaşlar için olduğunu yazdı.

Eylül ayının sonunda toplam 50 bin grip aşısının gelmesinin beklendiğini yazan gazete, 110 bin aşının ise 55 bin ve 65 bin olmak üzere iki büyük parti şeklinde geleceğini belirtti.