Güneyden kuzeye 700 KG izinsiz avokado ithal eden zanlı: “Yasak olduğunu bilmiyordum”

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine izinsiz olarak “avokado” meyvesi ithal eden O.K. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

“Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı ile ilgili detayları aktaran polis, Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde,

kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, toplam 700 kilogram ağırlığında

gümrüğe beyan edilmemiş Avakado meyvesinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru Can, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise, “55 yaşındayım, bu yaşta suç işleyecek değilim. Sadece yasak olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.