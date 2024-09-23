Güneyden kuzeye 60 kilo kaçak et geçirdi

Lefkoşa’da meydana gelen “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan tutuklanan S.H.M. mahkemeye çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde saat 10.35 raddelerinde Lefkoşa'da Kermiya Geçiş Noktası’nda kullanımında bulunan salon araçla güneyden kuzeye geçiş yaptığı sırada aracında arama yapıldığını kaydetti.

Görevli gümrük ve polis memurları tarafından zanlının aracında yapılan kontrolde, aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş ithali yasak 20 kg dana eti, 20kg Rohu,20 kg pangas cinsi balık, yetkili makamdan izin almaksızın 24 adet 500 ml Hardal Yağı, 300gr 24 adet Kahvaltılık gevrek, 250 gr 48 adet Zerdeçal tozu, 24 adet Chili Biber tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte suçüstü gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olduğunu, 19 yıldır ülkede yaşadığını evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Zehra Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.