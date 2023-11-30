“Güneyden kuzeye 264 kilo et kaçırdılar”

Lefkoşa - Hamitköy’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 265 kilo kaçak et ele geçirildi; A.K. ile H.D. isimli zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba gün saat 21.25 sıralarında Hamitköy'de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından 42 yaşındaki A.K.’ye ait araç içerisinde yapılan aramada Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine gümrüksüz bir şekilde ithal edilen 201 kilo ağırlığında dana eti ele geçirildiğini söyledi.

Polis, H.D.’nin aracında yapılan aramada ise 3 adet çöp poşeti içerisinde kuzeye gümrüksüz olarak getirilen 63 kilo dana eti bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, araçlar ve etlerin emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Meseleye ilişkin 29 Kasım 2023 tarihinde her iki zanlının da kabul niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyleyen polis, A.K.’nin benzer suçtan daha önce 6 meselesi olduğunu; 3’ünden para cezasına çarptırıldığını, 3 meseleden ise teminata bağlandığını ve davalarının henüz görülmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlı H.D.’nin ise benzer suçtan 4 meselesi olduğunu açıkladı.

Polis memuru, A.K.’nin kısa bir süre önce teminat emri değişikliği için başvuruda bulunduğunu, yurtdışı çıkış yasağı şartının geçici bir süre ile kaldırıldığını, bu süre içerisinde yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine birçok kez gidip geldiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının tutuklandığı gün kuzeyde yasal olarak, güneye geçişinin gözüktüğünü ancak kendisinin ülkede yakalandığını, bu durumun zanlının yasal bir şekilde güneye gidip, yasadışı bir şekilde ülkeye geldiğini gösterdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, A.K.’nin yasa ışı yollardan kaçma ihtimali olduğunu belirtti, tutuklu yargılanmasını talep etti

Polis, H.D.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.K.’nin 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, H.D.’nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.