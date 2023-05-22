Güneyden kuzeye 127 adet av fişeği ile geçmek istedi, tutuklandı

Bostancı geçiş noktasında, adanın güneyinden kuzeyine 127 adet av fişeği ile geçmek isteyen bir erkek şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 20.30 sıralarında, Bostancı geçiş noktasında, güneyden kuzeye geçiş yapmak isteyen 60 yaşındaki C.X.’in (E) kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, farklı markalarda 127 adet av fişeği tespit edilerek emare olarak alındı.

Girne’de ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Polis, 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen 32 yaşındaki E.K.'nin (E) tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Söz konusu kişinin, yapılan ileri sorgulamasında, 29 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10 bin sterlin ve 1,300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak hasara uğrattığı da tespit edildi.

Zümrütköy’de misafirlikte hırsızlık: Biri kadın, ikisi erkek üç kişi tutuklandı

19 Mayıs Cuma günü, Zümrütköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan 30 yaşındaki K.D.S.’nin (K), ikametgahın tuvaletteki çanta içerisinde muhafaza edilen 1,800 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 36 yaşındaki Ü.E.(E) ve 43 yaşındaki S.Ö.(E) tutukladı, soruşturma devam ediyor.

Tarlada yangın: Yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde biçilmemiş arpalar tamamen yandı

Dün, saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ercan Hava Limanı’nın güney batısında bir tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde ekili bulunan biçilmemiş arpalar tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarafından söndürüldü.