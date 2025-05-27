“Güneyden gelenler alışveriş yapmasaydı, KKTC ekonomisi resesyona uğrayacaktı”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerek alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlar sayesinde, “KKTC” ekonomisinin “resesyondan” kurtulduğunu itiraf etti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerek alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlar sayesinde, “KKTC” ekonomisinin “resesyondan” kurtulduğunu itiraf etti.
Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Amcaoğlu, ekonomik daralma/küçülme anlamına gelen resesyonun, özellikle pandemi döneminin ardından Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerek alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlar sayesinde engellendiğini belirtti.
Amcaoğlu, “Padnemiden sonra 1 milyonluk nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için KKTC’ye geçerek ekonomik anlamda sinerji yaratmamış olsaydı KKTC resesyonla, küçülmeyle, daralmayla yüz yüze gelecekti. Rakamlar çok netti” dedi.
Amcaoğlu, güneyden kuzeye 1 milyonluk geçişin, KKTC’ye; 2022’de 2,2 milyar Dolar, 2023’te 2,8 Milyar Dolar ve 2024’te 3,24 milyar Dolar ithalat hacminin genişlemesini sağladığını belirtti.