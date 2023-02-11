Güneyden gelen yardımlar kabul ediliyor
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’ın güneyinden gelecek yardımların kabul edilmesine ilişkin karar üretti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, İsias Otel’in enkazının toplanmasından önce numune alınmasının sağlanması için başlatılacak girişimler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kişi ve kurumlardan gelecek yardımların kabulüne ilişkin kararlar üretti.
Güneyden gelen yardımlar kabul ediliyor
Kararlar kapsamında; Kıbrıs'ın güneyinden gelecek yardımların Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda toplanmasına ve BM aracılığıyla KKTC üzerinden Türkiye'ye gönderilmesine onay verildi.
Anımsanacağı üzere Kıbrıs'ın güneyinde toplanan yardımların kuzeye geçirilmesine Dışişleri Bakanlığı "Ankara istemiyor" diyerek karşı çıkmıştı.
YENİDÜZEN'e konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu yardımlarla "siyasi bir oyun oynadığını" öne sürmüştü...
İsias Otel'e soruşturma talebi
Ayrıca, İsias Otel’in enkazı kaldırılmadan önce Adıyaman adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Dışişleri Bakanlığı tarafından TC Dışişleri Bakanı nezdinde girişimde bulunmasına da karar verildi.
Söz konusu kararlar şöyle açıklandı:
- Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yıkılan KKTC Spor Kafilesi’nin kaldığı İsias Otel’in enkazı kaldırılmadan önce Adıyaman adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı nezdinde girişimde bulunulmasına,
- 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kişi ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek olan yardım malzemelerinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin yardım toplama kampanyası çerçevesinde Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda teslim alınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmesi kararları üretildi.