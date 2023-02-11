Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, İsias Otel’in enkazının toplanmasından önce numune alınmasının sağlanması için başlatılacak girişimler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kişi ve kurumlardan gelecek yardımların kabulüne ilişkin kararlar üretti.

Güneyden gelen yardımlar kabul ediliyor

Kararlar kapsamında; Kıbrıs'ın güneyinden gelecek yardımların Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda toplanmasına ve BM aracılığıyla KKTC üzerinden Türkiye'ye gönderilmesine onay verildi.

Anımsanacağı üzere Kıbrıs'ın güneyinde toplanan yardımların kuzeye geçirilmesine Dışişleri Bakanlığı "Ankara istemiyor" diyerek karşı çıkmıştı.

YENİDÜZEN'e konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu yardımlarla "siyasi bir oyun oynadığını" öne sürmüştü...

İsias Otel'e soruşturma talebi

Ayrıca, İsias Otel’in enkazı kaldırılmadan önce Adıyaman adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Dışişleri Bakanlığı tarafından TC Dışişleri Bakanı nezdinde girişimde bulunmasına da karar verildi.

Söz konusu kararlar şöyle açıklandı: