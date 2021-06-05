Güneyden çocuklu geçişlerde sorun

Kıbrıs’ta aylar sonra barikatlar yeniden açılırken, çocuklu geçişlerde sorunlar yaşanıyor.

Güneyde 12 yaşından küçük çocuklara “test şartı” getirilmedi, ancak, kuzeydeki uzmanlar, yaş sınırını 6 olarak belirledi.

Yenidüzen’e konuşan bir Kıbrıslı Rum ebeveyn, şu ifadeler kullandı:

“Güneyde temaslı ya da pozitif aileler dışında 12 yaşından küçük çocuklara test yapmıyorlar. Okullarda da aynı uygulama var ve 12 yaş altına test yapılmıyor. Geçiş sırasında çocuklarımızdan bu test isteniyor. Böylece 12 yaşından küçük çocuğu olan ailelerin geçişleri sınırlandırılmış oluyor.”