Güneyden çaldıkları aracı hurdacıya sattılar

Kıbrıs’ın güneyinden çalmış oldukları aracı hurdacıya sattıkları tespit edilen zanlılar A.D. S.K. ve A.T. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görevli polis ekibinin gerçekleştirdiği “Sınır Ötesi” operasyonu ile yakalanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis, zanlıların 21 Aralık tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden çalmış oldukları arabayı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak 22 bin TL nakit parayı elde ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı ve aracın bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınması gereken başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güneyden çaldığı aracı hurdacıya sattı