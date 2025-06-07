Güneyden çaldığı bisikleti, kuzeyde telefonla takas etti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye giden 54 yaşındaki I.K., Kıbrıs’ın güneyinden çaldığı bir bisikletin kendisine ait olduğunu iddia ederek, işletme sahibini kandırdı.

2500 TL değerindeki bir cep telefonuyla bisikleti takas eden I.K.’nin, bu yolla sahtekârlıkla mal temin ettiği belirlendi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturma sonucunda I.K., 06 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.