Güneyden basın özetleri (25.01.23)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

Filelefteros gazetesi ana haberinde “Sandıktan önce son durak – Seçimde rakamlarla izlenim yaratma mücadelesi – Seçim ofislerinin dikkatleri son anketlerde” başlıklarını kullanmış.

Ön sayfada yer alan özet habere göre adayların seçim ofislerinde dikkatler iç sayım ve son yapılan anketlere odaklanmış durumda. Önümüzdeki Cuma gününe kadar TV kanallarının yaptırdığı en az dört anketin sonuçları ilgiyle bekleniyor. Buna paralel olarak Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis’in seçim ofislerinden yaratılmaya çalışılan izlenim seçim ortamında değişiklik olduğu yönünde iken Nikos Hristodulidis’in cephesi ilk tur seçimi kazanacak olan adayın sabitlendiği ve ikinci sıradan çıkacak adayla aradaki farkın büyük olduğunu duyurdu. DİSİ partisinin saflarını sıklaştırması gerek Averof Neofitu gerekse de Nikos Hristodulidis’in aldığı oy oranı bakımından ama aynı zamanda havanın dönmesi bakımından belirleyici anahtar olarak kabul ediliyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Ekonomi seçimlerin bitmesini beklemez – Mali Kurul: Zorunlu satışların sürekli biçimde ertelenmesi faiz artışlarına ve hassas grupların kredi alamamasına yol açıyor”

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine göre “Baskı dönemlerinde –tıpkı bu yıl beklenenlerde olduğu gibi- Kıbrıs önceden ciddi bir analiz yapmadan aceleci önlemler alma eğilimi gösteriyor”.

Söz konu görüş, Mali Konsey başkanı Persianis tarafından Temsilciler Meclisinin Ekonomi Komisyonuna gönderildi ve "bunun Kıbrıs'ın değerlendirilmesi bakımından çok önemli bir çalışma durumu olduğunu" vurgulayan bir mektupta yer alıyor.

"Zorunlu satışların askıya alınmasına yönelik geçici ancak tekrarlanan çözümler" sürecine odaklanan Persianis, "2023 için özellikle endişe verici hale gelen tabloyla ciddi bir mali soruna dönüşen bir sürece" atıfta bulunuyor.

…Ve “Siyasi sistemde seçime gidiliyor ama ekonominin ihtiyaçları yılın ilk çeyreğinin sonunda siyasi koşulların oturmasını beklemeyecektir" şeklinde vurguluyor.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Büyük değişim bahsinin kazanılması yolunda son kulvara girildi – Andreas Mavroyannis diğer yeteneklerinin yanısıra Kıbrıs sorununda siyasi ve teknokrat deneyimine de sahip”

Gazetenin ön sayfasında şöyle yazıyor:

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Önümüzdeki birkaç günün, AKEL'in saflarını sıklaştırması ve diğer siyasi alanlardan alacağı oyları artırması bakımından kritik olduğunu” söyledi.

Değişime ihtiyaç var… Kıbrıs’ta maaşlar on yıldır aynı düzeyde takıldı kaldı, aynı dönemde ise AB ülkelerinde maaş ortalaması yüzde 23 oranında yükseldi.

Çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılama olanakları gün be gün azalırken şirketlerin kazançları gitgide yükseliyor.

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Ve son olarak da Politis gazetesinin ana haberi:

“Tıraşlanmış mevduat ve senet sahipleri açılan davalarda tutsak – Açılmış olan 900 dava eski Laiki Bankasına ödeme olanağı tanımıyor”

Eski Laiki Bankası aleyhine açılmış olan davaların sayısı 900’ü buluyor. Mevcut veriler bazında tıraşlanmışların 2023 yılı içinde eline para geçmesi çok zor hatta imkânsız görünüyor.

Tüm bekleyen yasal meseleler çözülene kadar, tasfiye memuru alacaklılara para ödeyemez. İlk mevduat sahipleri ilk para alacak olanlar.

Tasfiye memurunun fonunda bloke edilmiş yaklaşık 180 milyon avro ve 20 milyon avronun üzerinde değere sahip başka varlıklar var, en önemlisi ise Kıbrıs Bankası'nın 21 milyon 467 bin 720 hissesi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Politis gazetesinden:

“Bir Cumhurbaşkanı adayına Rus oligark parası – Fedon Fedonas’ın iddiaları”

Baf Βelediye Βaşkanı Fedon Fedonos, bir cumhurbaşkanı adayının Rus oligarklarından büyük meblağlarla finanse edildiğine dair bilgisi olduğunu iddia etti. Moskova'nın, cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine dair güçlü şüpheler bulunduğunu ima etti.

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“Sayıştay Orman Dairesi’nin Kamov olayı gerekçelerine cevap vermeye tenezzül etmiyor”

Sayıştay, Kamov itfaiye helikopterlerinin kiralanması sürecinde yolsuzluk şüphesi uyandıran araştırma bulguları ile ilgili olarak Orman Dairesi müdürünün desteklediği hususlara yanıt vermesini gerektirecek bir neden bulunmadığı görüşünde olduğunu ifade etti.

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Filelefteros gazetesinden:

“Şu ana kadarki grip kurbanları 6 – Yaşlılar Evlerinde koronavirüs”

Grip nedeniyle şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşlılar Evlerinde 105 koronavirüs vakası hakkında ciddi endişeler hüküm sürüyor. Toplu aşılama konusu inceleniyor.

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“Ulusal Muhafız Gücünün caydırıcı gücü güçlendirilmeli”

Ulusal Muhafız Gücü Genel Kurmay Başkanı Savunma Bakanının icraatlarını kamuoyuna açıklaması sırasında “Bu Ulusal Muhafız Gücü 2020 yılının Ulusal Muhafız Gücü değildir” dedi.

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“Kuşos sendikalarla arasında yeni cephe açtı”

Hayat Pahalılığı ödeneği için yarın yapılacak genel greve saatler kala sendikalara “yabancı işçilere yönelik yeni strateji planını” gönderen Çalışma Bakanı Kiryakos Kuşos sendikacıları öfkelendirdi.

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“AB ucuz Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını istişare ediyor”

Komisyon, piyasa modelini revize ederek yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin üreticilere aşırı kazanç sağlayan fiyatlarla satışına son vermek istiyor.

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Alithia gazetesinden:

“Ekonomiyi burun kanamadan yeniden inşa ettik – DİSİ Başkanı Averof Neofitu sendikal hareketi sorumlu duruşu nedeniyle tebrik etti”

Dün DİSİ Başkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu yüz yüze bir görüşmede SEK sendikası liderliğine tüm konular hakkında bilgi verdi.

Neofitu, sosyal eşitsizliklerle mücadele etmek için aile gelirinin vergilendirilmesi önerisine özel olarak değindi.

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“OKİPİ’nin yeni önerisi sendikacıları tatmin etmedi – Gelecek Salı günü yeni bir toplantı yapılacak”

Dün yapılan toplantıda taraflar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İki taraf arasında anlaşmaya varılması üzere yeni bir toplantı programlandı.

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“EOKA Mücadelecileri Nikos Hristodulidis’e ateş püskürdü”

EOKA Mücadelecileri Dernekleri yaptıkları duyuruda, 14 cumhurbaşkanı adayından birinin, bağımsızlık mücadelesi lideri General Georgios Grivas Digenis'i anma törenine ya da mezarında yapılan dua okuma törenine hiç katılmadığına ve katılmayacağına dair yaptığı açıklamaları öğrendiklerini belirtti. Duyuruda “Mücadele güçleri bu tür menfur açıklamaları kimden gelirse gelsin kınıyor, mücadelecileri ve çocuklarını soğukkanlılıkla ve suçlamalardan kaçınarak, liderlerini onurlandıracak biçimde vicdanını kullanarak oy kullanmaya çağırıyor” deniyor.