Güneyden basın özetleri (23.01.23)

Bugünkü dört Rum gazetesinden üçünün ana haberi yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri.

Filelefteros gazetesi:

“Finale doğru son kozlarını oynuyorlar – Adaylar zafer mesajları veriyor, oyunuzu verin çağrısı yapıyor – Seçim ofisleri artık iki eksen üzerinde hareket ediyor”

Seçim kampanyasının son turunda adaylar zafer mesajları vererek halka kendilerine oy vermesi için çağrı yaptı. Seçim ofisleri bundan böyle iki eksen üzerinden hareket ediyor. Bir yandan oy verenlerin psikolojisini etkilemeye yönelik çalışırken öte yandan örgütsel bir biçimde hareket ederek son oyu da kazanabilmek için çalışıyor. Nikos Hristodulidis seçim toplantılarında artık oy verenlerden “açık komut” talep ediyor ve halkı oy kullanmaya çağırıyor. Öte yandan Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis aynı amaçla her biri kendi mücadelesine devam ederken ikinci tura geçebilmeyi sağlamaya çalışıyor. Averof Neofitu dün Kormacit’ten zaferinin mesajını verdi, Andreas Mavroyannis ise Kıbrıslı Rum göçmenlere hitap etti ve “değişim” mesajları verdi.

Alithia gazetesinin ana haberi:

“Averof’un muhteşem yükselişi, Hristodulidis’in çöküşü – Hava döndü: Aradaki mesafe yüzde 1’e indi”

Ön sayfada dikkat çekilen hususlar:

Hristodulidis’in 2. tura geçememesi istatistik yanlışın sınırında.

Anketçiler Averof’un yükselişi ile Hristodulidis’in düşüşünün karşısında şaşkınlık içinde.

Son hafta kritik olacak. Yeni politik eğilimler, fikir değiştirmeler ve partilerin geleneksel oylarını toparlamasının yükselmesi durumları olabilir.

DİSİ’nin oy verenlerini toparlamayı başarmasından Cumhurbaşkanı çıkar.

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Yurdumuzu kurtaracak olanlar barışseverlerdir – Mavroyannis: İktidarımızın ilk gününden itibaren müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik insiyatifler üstleneceğiz”

Ön sayfada öne çıkan noktaları aktaralım:

Genel Sekreter’e, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik girişimler ve çözüm zeminine bağlılık

“Göçmenler büyük laflar işitmekten yoruldu. İhaneti konuşuyorlar ama hainleri değil”

Andreas Mavroyannis’in hükümetinin ilk 100 gününe dair planı bugün açıklanıyor

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis göçmenlere yönelik yaptığı konuşmada iktidarının ilk gününden, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik inisiyatifler üstleneceğini vurguladı. Mavroyannis “Adil, yaşayabilir ve işlevsel bir çözüme ulaşmak amacıyla, çözüm zemini ve müzakere kazanımları temelinde BM Genel Sekreterine ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik belirli girişimlerde bulunacağız. Yurdumuzu kurtaracak olanlar barışseverlerdir” dedi.

“Andreas Mavroyannis ilerici değişimi sağlayabilir ve sağlayacaktır” diyen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise “Değişimi temsil eden ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı seçilebişmesi için realist beceri ve olasılıklara sahip tek adayın Mavroyannis olduğunu” vurguladı.

Politis gazetesinin ana haberi:

“Yedi aya kadar varan bekleme listeleri – Politis YESİ’deki bekleme listeleri hakkında araştırma yaptı”

Politis 13 uzmanlık dalından doktorlarla görüştü. Araştırma sonuçları uzun bekleme listeleri tespit etti. Bekleme listelerindeki randevu tarihleri Temmuz ayına kadar gidiyor.

Sağlık Sigortası Kurumu OAY Başkanı Andreas Papakonstandinu sorularımıza cevap verirken sorunun kaynağı, çözüm perspektifleri ama aynı zamanda da birçok hastanın taktikleri konusunda konuştu. OAİ Başkanı bazı uzmanlık dallarındaki doktor sayısının çok az olduğunu ve bu nedenle de hastaların aylarca beklemek zorunda kaldığını söyledi.

YESİ dâhilindeki hematolog sayısı 29, gastroenterolog sayısı 47, dermatolog sayısı 70, endokrinolog sayısı 24, kardiyolog sayısı 198, ürolog sayısı 63, göz doktorlarının sayısı ise 109.

Politis toplamda 13 uzmanlık dalına ait 1063 doktoru telefonla aradı. Doktorların yüzde 29’u telefonlara cevap dahi vermedi. Aradığımız tarihlerde, cevap vermeyen doktorların boş randevularının olması ayrı bir önem taşıyor.

Sadece çok az durumda, sekreter ya da doktor olsun, telefona cevap veren kişi hastanın sevk kağıdı olup olmadığını sordu.

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer başlıca haberlerinden bazıları:

Politis gazetesinden:

“Ekonomi: Düşük verimlilik performansı”

Kıbrıs’ta 2015 ile 2019 yılları arasında iş verimliliği performansı yüze 1,1 oranında arttı. Kıbrıs Üniversitesinin Ekonomik Araştırmalar Merkezi dijital geçişe yönelik daha fazla yatırım yapılmasını önerdi.

“Grivas’ı anma töreninde arbede”

Yeoryios Grivas Diyenis’i, Limasol’daki sığınağı ve mezarında yapılan yıllık anma ayini sırasında meydana gelen olaylarda polisler yaralandı, arabalara ve dükkan vitrinleri zarar gördü.

Haravgi gazetesinden:

“Utanç kendinden utandı”

Hükümet, DİSİ ve ELAM Kırbıs’ın yıkıcısı Grivas’ı anarak demokratik duyguları bir kez daha tahrik etti. Anma töreninde Grivas’ın ve EOKA B’nin destekçileri şiddet olaylarına yol açtı ve araçlara ve dükkân vitrinlerine zarar verdi.

“Akama Dostları tehlike çanlarını çaldı”

Akama Dostları Derneği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tartışılmaz yasal yükümlülükleri için bir tehdit oluşturan, seçim öncesi yan etkiler ve çıkarlar ortamında yaşanan son gelişmeler ve Akama İmar Planının kaderi hakkında devam eden belirsizlik, çevre politikasının ve gerekli önlemlerin yetersizliğine dair sorunların varlığını gösterdiğini vurguladı.

“Kıbrıs’ta aile geliri yüzde 10 düştü – DİSİ’nin on yıllık iktidarı döneminde Kıbrıs’ta durgunluk yaşanırken AB ülkelerinde aynı dönemde yüzde 23’lük bir artış meydana geldi”

Avrupa istatistik Dairesinin gelir eşitsizliğine ilişkin raporu DİSİ iktidarının uyguladığı politikaların etkilerini açıkça ortaya koyuyor.

Raporun verilerine göre Kıbrıs’ta yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri yaklaşık olarak aynı düzeyde kaldı. 2021 yılında 16.686 avro, 2022 yılında ise 16.927 avro olarak kaydedildi. AB üye ülkelerinde aynı dönemde yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirinde yüzde 23’lük bir artış olduğu görüldü. 2012 yılında 14.924 bin avrodan 2021’de 18.373 avroya yükseldi.

Yani Kıbrıs’ta 2012’den bu yana geçen zaman içinde yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri uygulanan politikalar sonucunda yüzde 9,2 oranında bir düşüş kaydetti.

“Aile içi şiddet olaylarında korkunç artış – Bir buçuk yıl içinde 6.027 şiddet vakası”

Aile içi şiddet verileri ürkütüyor. 2021 yılının başından 2022’nin Eylül ayına kadar olan dönemde polis 6.027 aile içi şiddet vakası ele aldı. Bu arada Ailede Şiddeti Önleme ve Mücadele Derneği SPAVO’ya yapılan şikâyetlerde de artış olduğu saptandı.

Adalet Bakanı Stefi Draku’nun, AKEL Millletvekili Yorgos Kukumas’ın sorusu üzerine, Temsilciler Meclisine sunduğu verilere göre 2021’de Polisin Ailede Şiddetle Mücadele Kaza Birimleri 3.362 şikâyet- vakayı 2022’nin Ekim ayı sonlarına kadar ise 2.666 olayı araştırdı.

Buna paralel olarak SPAVO’nun verilerine göre 2021 yılında aile içi ve hayat arkadaşı şiddeti vakasında dernekten istenen yardım oranında yüzde 37’lik bir artış kaydedildi.

Alithia’dan bir haber:

“Konut Finansmanı Kurumunda kuyruklar - Konut kredilerini, daha düşük faizler nedeniyle Kuruma taşımaya çalışıyorlar”

Konut Finansman Kurumu’nun konut kredisi faizi yüzde 1,9. Kurum aynı zamanda OİKİA yani konut Planı için de çalışıyor.

Konut Finansmanı Kurumu taksit yerine kira ücreti ile devam etmek isteyen kredi sahiplerini de üstlenecek. Plan 2,3 ile 3 milyar avroluk bir bütçeyi kapsayacak.

Ve son olarak da Filelefteros gazetesinden kısa kısa:

“Kredi taksitleri Şubat’tan itibaren kabaracak – Avrupa Merkez Bankasının yeni faiz artışı nedeniyle binlerce kredi sahibi endişeli”

2 Şubat günü Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu toplanacak, binlerce kredi sahibi son 7 ay içinde beşinci faiz artışı beklentisiyle, üstelik de enflasyonun gelirlerinin değerini düşürdüğü bir dönemde, endişe içinde. Mart ayında yeni bir artışın daha yapılması bekleniyor.

“Kıbrıslılar hangi model arabayı tercih ediyor?”

İstatistik Dairesi verilerine göre araba kullanımında konfor, hız ve modelin yanısıra yakıt tasarrufunun da son derece önem taşıdığı günümüzde, Kıbrıslıların arabanın boyutları konusundaki tercihleri istikrar gösteriyor.

Verilere göre 2022 yılında araba motor hacmi 1.400 ile 1.599 cc arasında 8.465 yeni araba, 1.000 ile 1.399 cc arasında 8.245 yeni araba ve 1.600 – 1.799 cc arasında 1.273 yeni araba kaydı yapıldı.

“Baf’taki kaza kasıtlı adam öldürmekti”

Cumartesi sabahı 45 yaşındaki araba sürücüsünün 58 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu kazanın kasıtlı cinayet olduğu ortaya çıktı. İki şahıs arasında olaydan önce kavga meydana gelmişti.