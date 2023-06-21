Güneyden basın özetleri (21.6.2023)

Filelefteros Gazetesi “Seçim öncesi notlar ile çalışma sunumu”, Politis Gazetesi “Bir milletvekili hakkında şikayette bulunulmasına karşın...”, Alithia Gazetesi “İlke olarak yolsuzluğa karşı Cumhurbaşkanı tadilatı”, Haravgi Gazetesi “KDV sıfıra indirildi, fiyatlar arttı” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Seçim öncesi notlar ile çalışma sunumu

“Cumhurbaşkanı, 100 günden tatmin olmuş görünüyor” alt başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in, 50 dakikalık bir monoloğun ardından hükümeti tarafından yalnızca 100 gün gibi kısa bir sürede yeterince iş yapıldığına ikna olmuş göründüğü belirtildi. Haberin detayında, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının son bölümünde “memnuniyet ve iyimserlikle aranızda duruyorum ve kısa bir süre içinde, seçim öncesi programıma dayanarak, Kıbrıs halkıyla tüm sektörlerde iş üreten bir toplumsal sözleşmeye imza attığımızı beyan ediyorum” dediği belirtildi. Hristodoulidis’in kendisini eleştirenlere mesajlar göndermek için, konuşmasında tesadüfen olmadan birçok kez "Kıbrıs halkıyla toplumsal sözleşmem" ifadesini kullandığı vurgulanırken, insan merkezli bir yönetim programına göre seçildiğini de hatırlattığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı’nin hükümetinin başarılarıyla ilgili sunumuna, eğitim meseleleriyle başladığı ve Kıbrıs sorununu sona bıraktığı belirtildi. Haberde, Cumhurbaşkanı’nın "İlk 100 gün" başlığı altında kısa sürede; yarının vatandaşları için insan merkezli eğitim ve kültür tanıtımı; herkes için kaliteli sağlık hizmetlerine erişim; göçmenlikle etkili müdahale, sosyal politika, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık; devletin yeniden düzenlenmesi; dijital dönüşümde katalizör durumu; sürdürülebilir yenilikçi ekonomi; temiz enerji ve temiz çevre; mülteci politikası; caydırıcı gücün güçlendirilmesi; Birleşik Kıbrıs; Avrupa'da ve dünyada güçlü ortaklar gibi konularda ilerleme kaydedildiğini söylediğine yer verildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında neler başarıldığına kısaca değindiği ve medyayı konferanstan kısa bir süre önce basın mensuplarına sağlanan çok sayfalı materyalle yönlendirdiği belirtildi.

Politis Gazetesi

Bir milletvekili hakkında şikayette bulunulmasına karşın...

“Kod kapsamına girmiyor” üst başlığıyla verilen haberde, DİPA - Muhalif Güçler Milletvekili Marinos Musioutas’ın, bir öğretmeni çocuğunun notu hakkında alenen tehdit etmekle suçlandı. Haberin detayında, Musioutas’ın kendisine yöneltilen suçlamaları yalanladığı aktarılırken, Meclis Etik Komisyonu'na konuyla ilgili şikayette bulunulsa bile bunun dikkate alınmayacağı, çünkü komisyonun kısa süre önce Andreas Themistokleous davasında verdiği karara göre, milletvekillerinin davranışlarına ilişkin şikayetler Meclis dışında ve bağlam dışında gerçekleştiği takdirde değerlendirilmeyeceği hatırlatıldı. Meclis Etik Komisyonu'nun, Milletvekili Aleksandra Attalidou'nun, Milletvekili Andreas Themistokleous'a karşı yaptığı şikayete ilişkin yakın tarihli kararının, Meclis içinde ve dışında pek çok kişi için kötü bir emsal oluşturduğu vurgulanan haberde, olayın Meclis dışında ve görevlerinin ifası çerçevesi dışında gerçekleşmesi durumunda, Meclis Etik Komisyonu'nun söz konusu şikayeti incelenmeyeceği kararırını vereceği aktarıldı. DİPA Milletvekili Mousioutas’ın, kendisine atfedilenleri asılsız olarak nitelendirerek, gerçeğin ortaya çıkması için hem Meclis Etik Komisyonu hem de diğer yetkili organlar tarafından soruşturulmasını talep ettiği belirtilen haberde ayrıca, Başkanlığı'nı Meclis Başkanı Annita Dimitriou’nun yaptığı Meclis Etik Kurulu’nun, üyelerinin DİSİ Milletvekilleri Nikos Tornaritis ve Onoufrios Koullas, AKEL Milletvekilleri Aristos Damianou ve Andreas Pasiourtidis ile DİKO Milletvekilleri Nikolas Papadopoulos ve Panikos Leonidou olduğu hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

İlke olarak yolsuzluğa karşı Cumhurbaşkanı tadilatı

“Denetçi abartılı teklifin iptal edilmesini tavsiye etti, ancak dikkate alınmadı” üst başlıklı haberde; Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın enerji altyapısının yükseltmesi için tahmini değeri KDV hariç 1.150.000 Euro olduğu, alınan teklifin ise KDV hariç 1,5 milyon Euro olduğu belirtildi. Haberin detayında, ihalenin önceki hükümet tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde sonuçlandırılmasına karar verildiği ancak iptali önerisinin yeni hükümetteki ihaleler kuruluna teklif edildiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Denetçi tarafından, Kıbrıs müzesi ile Denetleme Dairesi binalarının enerji iyileştirme tekliflerinin de Yolsuzlukla Mücadele Makamına rapor edildiği vurgulandı.

Çerçeveyi kabul ediyor, hükümlerini reddediyor

Haberin detayında, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in müzakerelerin Cran Montana’da kalınan yerden devam etmesini istediği ancak Guterres çerçevesinde anlaşılmayan konular olduğunu söylediği belirtildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’in, Türkiye'nin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda olumlu yanıt vermesi durumunda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sunabileceği özel araçlar ve teşvikler olduğunu da yinelediği aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

KDV sıfıra indirildi, fiyatlar arttı

“Sıfır KDV'den sonra düşen fiyatlar yeniden arttı” alt başlığıyla verilen haberde; Kıbrıs Tüketici Derneği’nin, temel tüketim ürünlerinde uygulanan sıfır KDV oranı göz önüne alındığında, Tüketiciyi Koruma Dairesi'nin fiyat takibindeki ürünlerin %92'sinin fiyatlarının beklenenden yüksek olduğunun belirttiği aktarıldı. Haberin detayında, derneğin yaptığı açıklamaya göre, sıfır KDV'li 48 üründen 44'ü, yani %92'si KDV indirimi sonrası beklenenden daha yüksek ortalama perakende fiyatına sahip durumda ve yalnızca 4 ürünün fiyatlarının beklendiği seviyelerde olduğu vurgulanırken, bunun tüketicilerin çeşitli nedenlerle şu anda sıfır KDV oranından beklenen faydadan tam olarak yararlanmadıkları anlamına geldiğine dikkat çekildi. Özellikle en büyük farkın, Nisan ayından itibaren sıfır KDV uygulanan ve fiyatında 80 cent’in üzerinde artış görünen bir bebek bezi markasında kaydedildiği aktarılan haberde, yine sıfır KDV uygulanan bebek mamalarında da 53 ile 56 cent artış gözlemlendiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Kıbrıs Tüketiciler Derneği olarak, bu durumun bu kadar yaygın olmasının beklenmediğini belirterek, yetkili kurumun, en azından şeffaflık amacıyla, görüşlerinin belgelenmiş bir şekilde verilmesinin beklendiği vurgulandı.