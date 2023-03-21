Güneyden basın özetleri (21.03.23)

Filelefteros Gazetesi “15 yıldır ayni kaos”, Politis Gazetesi “Anlaşmayı tartıyorlar ve yeni zayıf halkayı arıyorlar”, Alithia Gazetesi “36 ayda doğal gaz”, Haravgi Gazetesi “İsviçre makamlarının önlemlerine rağmen uluslararası piyasalar gergin” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

15 yıldır ayni kaos

“15 yıl, 7 bakan ama Acil Serviler'de aynı kaos” alt başlıklı haberde, Kaza ve Acil Durum Servisleri’nin karşılaştığı sorunlara ilişkin kamuoyu tartışmasının, Kıbrıs Kamu Doktorları Birliği'nin Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı'na işaret etmesi ve "seçilen reform modelinin başarısız olduğu" iddiasının tartışmayı alevlendirdiği belirtildi. Haberin detayında, Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı ile birlikte tüm sorunları ve olası çözümleri tartışacağını açıkladığı aktarılırken, Örgütlü Hasta Dernekleri’nin ise Kaza ve Acil Durum Servisleri’ndeki sorunların zamansız ve köklerinin çok derinlerde, genel olarak kamu hastanelerinin çalışma şeklinde olduğunu söylediği vurgulandı. Haberde, Kaza ve Acil Durum Servisleri’ndeki sorunlara karışanların hemen hepsinin, Bakan Kanari’nin geçtiğimiz Cuma günü Lefkoşa Hastanesi Acil Servisi’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarla ortaya çıktığı aktarılırken, Bakan’ın durumu "kabul edilemez, üzücü ve üçüncü dünya seviyesinde" şeklinde nitelendirdiği ve daha fazla hastaya hizmet verilebilmesi için Kaza ve Acil Durum Servisleri’ndeki yatak sayısının artırılması gerektiğine değindiği hatırlatıldı.

Doğal gazın gelmesi için Enerji Bakanı'ndan şirketlere çağrı

“Yabancılardan bize” alt başlıklı haberde, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun kirletici maddelerin satın alma ve elektrik üretim maliyetini azaltmak için yalnızca doğal gaz ithalatını hızlandırmak amacıyla değil, aynı zamanda Kıbrıs'a sıvılaştırma tesisi ve doğal gazın Avrupa veya diğer ülkelere ihracatı için kullanmak için her olasılığı araştırmaya kararlı göründüğü belirtildi. Haberin detayında, Bakan Papanastasiou’nun dün bir televizyon kanalına yaptığı konuşmada, bakanlıktaki meslektaşlarıyla birlikte bölgemizde üretilen ve aynı zamanda Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomil Bölgesi'ndeki parsellerden çıkarılabilecek doğal gazın kullanımına ilişkin yeni bir genel plan için hazırlandıklarını söylediği vuruglandı.

Politis Gazetesi

Anlaşmayı tartıyorlar ve yeni zayıf halkayı arıyorlar

“Credit Suisse'in Union Bank of Switzerland tarafından satın alınmasının ardından piyasa” üst başlığıyla verilen haberde, Credit Suisse'in doğrudan rakibi olan Union Bank of Switzerland (UBS) tarafından zorunlu olarak satın alınması, yaklaşık 5 trilyon varlığa sahip bir bankacılık grubu yarattığı ve Credit Suisse'in satın alınmasının, İsviçre finans merkezi için bir devrin sonunu ve yeni bir dönüm noktasını işaret ettiği belirtildi. Haberin detayında, ABD Federal Rezerv Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’nın konuyla ilgili ilk olarak İsviçre'nin iki büyük bankasının birleşmesi konusunda olumlu görüş bildirdiği, FED Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın "İsviçreli yetkililerin finansal istikrarı destekleme açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı" belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’in de, İsviçre makamlarının hızlı eylemini ve kararlarını memnuniyetle karşıladığı aktarılan haberde, bu adımın düzenli piyasa koşullarını yeniden sağlamak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Kıbrıs Merkez Bankası’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsviçre makamlarının küresel finansal istikrarı korumak için aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladığı ve Kıbrıs bankalarının Credit Suisse'in AT1 tahvillerine maruz kalmadığını, dolayısıyla bankacılık sistemimiz zarar görmeyeceğini bildirdiği belirtildi.

İşverenler artış konusunda %60-65‘lerde frenliyor

“Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu ile Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Eşel Mobil’in kademeli olarak eski durumuna getirilmesine karşı çıkıyor” üst başlığıyla verilen haberde, Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu ile Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası gibi işveren örgütlerinin, 2023 yılı için Eşel Mobil'in geri getirilmesi konusunda %50'nin üzerinde bir marj bulunmadığını vurguladığı belirtildi. Haberin detayında, Eşel Mobil’in kademeli olarak restorasyonu için istişarelerle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde %60 ila %65 arasında bir orandan bahsedilmesine rağmen, işveren örgütlerinin %50'lik konumundan etkilenmemiş göründüğü aktarıldı. İşveren tarafından gazeteye konuşan bir kaynağa göre; işverenlerin konumu, Eşel Mobil’in kaldırılması noktasında net ve sağlam.

Alithia Gazetesi

36 ayda doğal gaz

“Bölgemiz ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi tarafından sağlanacak” üst başlıklı haberde; Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun doğal gazın gelişi konusunun, öncelikli olarak daha ucuz elektrik üretimi planına dayandığı belirtildi. Haberin detayında, ilgili şirketlerle anlaşmalar yaptıktan sonra kendi bölgemizden ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden boru hatlarıyla ürünün güvence altına alınacağı ve ikinci aşamada, kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması olduğu belirtilirken, o zamana kadar konvansiyonel üretimin, kirleticilerin ana sebebi olan işlenmiş petrol ve fuel oil'e bağlı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Türkiye, Güvenlik Konseyi konusunda Yunanistan'ın lehine oy verecek

“Sıcak bir ortamda geçen Dendias – Çavuşoğlu toplantısı ve karşılıklı destek adımları” üst başlıklı haberde; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantında iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif bir atmosferde olduğunu gösterdiği belirtildi. Haberin detayında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlardaki adaylıklarda birbirini destekleme kararı aldığını belirterek, uluslararası platformlarda bu işbirliğini sürdürmeyi umduğunu söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca, Çavuşoğlu’nun, Yunanistan'daki Tembi tren kazasının ardından Türkiye’nin, kazada hayatını kaybeden makinist olan oğlunun cenazesine katılmak isteyen bir mahkumu transfer etmekte tereddüt etmediğini ve bunun bir güven göstergesi olduğunu vurguladığı belirtildi.

Haravgi Gazetesi

İsviçre makamlarının önlemlerine rağmen uluslararası piyasalar gergin

“Kıbrıs Merkez Bankası: Kıbrıs bankalarının Credit Suisse AT1 tahvillerine maruz kalma durumu yok” alt başlığıyla verilen haberde; Kıbrıs Merkez Bankası’nın açıklamalarına yer verlilerek, bankacılık sistemimizin yüksek sermaye yeterliliğine ve likidite oranlarına sahip olduğu vurgulandı. Haberin detayında, mevduat sahiplerinin güvenliğini güçlendirmek için mevzuatta değişiklik yapılmasına yönelik yasa tasarısının Meclis'e getirildiği aktarılırken, Kıbrıs için potansiyel ekonomik risklerin incelenmesi için acil konunun Meclis tarafından onayladığı belirtildi. Haberde ayrıca, Credit Suisse'in Ek Kademe 1 veya AT1 olarak bilinen 17 milyar doların üzerindeki tahvili içeren borcunun, Union Bank of Switzerland ile yapılan kurtarma anlaşmasının bir parçası olarak İsviçre makamlarının emriyle silineceği hatırlatıldı.

Eğlence merkezinin genişletilmesi ve izinsiz yeni bir otel inşaatı

“Latsi’de suistimallerle ilgili şikayet” alt başlıklı haberde; Poli Hrisohous Belediye Başkanı Yotis Papahristofis’in, yerel aktörlerin Latsi'deki eğlence merkezlerinin yasa dışı olarak genişletilmesi ve ilgili izinler alınmadan eski bir otelin arsası üzerine çok katlı bir binanın inşa edilmesiyle ilgili şikayetleri reddettiği belirtildi. Haberin detayında, belediye başkanın Latsi'deki rekreasyon merkezinin kendi bilgilerinde olduğunu ve alanın genişletme olmadığını yalnızca mevcut bir katın değiştirildiğini belirttiği ve de benzer görüşlerin Belediye Meclisi üyeleri tarafından da dile getirildiği ve ancak bölge sakinlerinin ikna olmadığı ve konuyla ilgili ısrarcı şekilde açıklama istediği vurgulandı.