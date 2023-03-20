Güneyden basın özetleri (20.03.23)

Filelefteros Gazetesi “Kıbrıs sorunu için kritik zaman”, Politis Gazetesi “Kumar yaygınlaştı, bağımlılık artıyor”, Alithia Gazetesi “43 apartmanın kiracıları bavullarını topluyor”, Haravgi Gazetesi “İşçi haklarına aykırı işten çıkarma” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Kıbrıs sorunu için kritik zaman

“Zirvenin yanında belirleyici savaş” alt başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımı önerisi konusunda ilk sınavını vereceği belirtildi. Haberin detayında, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’in, Çarşamba gününden itibaren, Kıbrıs konusunda bir Avrupalı yetkilinin atanmasına ve herkes için karşılıklı yarar sağlayan koşulların yaratılmasına yönelik önerisini açıklamak istediği bir temaslar maratonuna başlayacağı aktarıldı. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimpiotis'in açıklamasına da yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Hristodoulidis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmeleri çoktan planladığı ve ilgili toplantıların, Çarşamba günü Zirve öncesi vurgulandı. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve dönem başkanlığını yürüten İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile Avrupa Konseyi oturum aralarında görüşmeler yapılacağı ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile de bir görüşme ayarlaması beklendiği aktarıldı.

İçişleri Bakanı: Göçmenlik Dairesi’nin çevrimiçi randevu ihlallerini durdurun

Haberin detayında, Nüfus Kayıt ve Göçmenlik Dairesi'nde bugünden itibaren artık çevrimiçi randevu planlaması olmayacağı belirtildi. Haberin detayında, online randevu sisteminin acenteler tarafından kötüye kullanıldığının tespit edilmesi kaldırıldığı ve bunun sonucunda bugünden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerin uygulanacağı vurgulandı. İlgili kararın Mağusa Yerinden Edilmiş Topluluklar Birliği'nin Larnaka'daki Yıllık Genel Kurulu oturum aralarında konuşan İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından aktarıldığı belirtilen haberde, 200 Euro’ya varan meblağlar karşılığında çevrimiçi randevu satan kişiler olduğu ve sistemin süistimale açık olması nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

Politis Gazetesi

Kumar yaygınlaştı, bağımlılık artıyor

“Yetişkinlere göre kumar bağımlısı olan küçüklerin yüzdesinin iki katı” üst başlığıyla verilen haberde, Kıbrıs'ta kumar bağımlılığının büyük bir hızla büyüdüğü ve bunun tek olumlu yönünün devletin gelirindeki sıçrama olduğu belirtilirken, bağımlıların depresyon ve intihar eğilimleri yaşamasıyla sosyal sonuçların ciddi olabileceği vurgulandı. Haberin detayında, Kıbrıs'ta kumar faaliyetlerinin 2022 yılında son derece yüksek seviyelere ulaştığı belirtilirken, Ulusal Bahis Kurumu Başkanı İoanna Fiakkou tarafından Finans Komitesine sunulan verilere göre, 2022 yılında Kıbrıs'ta oynanan miktarın 1 milyar Euro'ya yaklaşması nedeniyle sansasyon yarattığı aktarıldı. Devlete büyük getiri sağlamasına rağmen (11,75 milyon Euro vergi) bu artışın toplum için ne kadar endişe verici olduğu vurgulanarak, Kıbrıs'ta kaç tane kumar bağımlısı olduğu ve hangi sorunlarla karşı karşıya olduklarının tespit edilemsi gerektiği irdelendi.

Göçmenliği nasıl yönetecekler?

Haberin detayında, çeşitli şekillerde yorumlanan ve taraflar arasında ihtilaf konusu olan göçmenlik ile ilgili konularda görevli özel polis ekibi nihayet bugün göreve başladığı belirtildi. Haberde, çeşitli nedenlerle 300 polis memurunun tamamının ilk planda olduğu gibi işe alınması mümkün olmasa da, planın uygulanmasına normal bir şekilde devam ettiği ve bugün ilk 221 özel polis memurunun yemin ederek göreve başlayacağı hatırlatıldı. İlgili görevlilerin 9 hafta içinde ve plana göre üç aşamalı eğitimlerini tamamladıktan sonra, yeşil hattın 221 muhafızının hemen göreve başlayacağı aktarıldı.

Alithia Gazetesi

43 apartmanın kiracıları bavullarını topluyor

“İçişleri Bakanı Mart ayı sonuna kadar onları bilgilendirmeyi planlıyor” üst başlıklı haberde; Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası yetkilileri, Şehir Planlama Dairesi'nin yaptığı araştırmaya göre yıkımdan başka çare kalmadığını bildirirken, uygun olmayan mülteci binalarının onarım maliyetinin karşılanamadığı ve kiracılar için bir ay içinde düzenleme talep edildiği vurgulandı. Haberin detayında, yararlanıcılara hibeler ile toplu kiralamaların yanı sıra ve 315 mülteci binasının kademeli olarak inşası için kapsamlı bir plan hazırlandığı belirtilirken, İnşaat Mühendisleri ve Jeologlar’ın teftiş sertifikası tasarısını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Credit Suisse gerilimi

Haberin detayında, bügün açılan piyasaların sakinleştirmeye ve İsviçre bankasının batmasını engellemeye çalıştığı belirtildi. Credit Suisse Bank’ın Union Bank of Swiss (UBS) tarafından satın alınması için 1 milyar dolarlık teklifi başlangıçta kabul edilmediği ve teklifin 2 milyar dolar ile kapandığı aktarılan haberde, İsviçre'nin en büyük bankalarından biri olan Credit Suisse Bank’ın bu duruma nasıl geldiği ve onu lekeleyen skandalların gündemde olduğu vurgulandı. Haberde son olarak, İsviçre Bankası Çalışanları Konfederasyonu’nun dün, iş kayıpları riskiyle başa çıkmak için derhal bir görev gücü oluşturulması çağrısında bulunduğu irdelendi.

Haravgi Gazetesi

İşçi haklarına aykırı işten çıkarma

“Sorunlu karar giden hükümetin öğretmenler için bıraktığı bomba” alt başlığıyla verilen haberde; Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı’nın, öğleden sonraki derslerde öğretmen istihdamına ilişkin bugün Kıbrıs İşçi Federasyonu - PEO ve Kıbrıs İşçileri Konfederasyonu - SEK ile görüşeceği belirtildi. Haberin detayında, 10 yıllık sömürünün ardından, yaklaşık 5 bin öğretmenin çalışma koşullarından dolayı mağdur olmaya devam ettiği vurgulandı. Haberde ayrıca, bazı insanların işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalırken, atama listeleriyle ilgili verilerin ise değiştiği aktarıldı.

Hemşire eksikliğinin etkileri çok fazla

Haberin detayında, Kıbrıs Hemşireler Birliği temsilcisi Theodoros Petelis, özellikle Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki yaklaşık 40 ve Limasol Genel Hastanesi’ndeki 20 atıl yatak olduğunu belirterek, kamu hastanelerindeki personel yetersizliğini kınadığı belirtildi. Acil Servislerdeki yatakları boşaltmak için her gün mücadele edildiğine dikkat çekilirken, Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına şaşıran kişilerin muhtemelen son yıllarda Kıbrıs'ta yaşamadığını vurgulandı ve hemşire ve doktorların ilk kez protesto edip eylem yapmadıklarını hatırlatıldı.