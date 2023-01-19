Güneyden basın özetleri (19.01.23)

Filelefteros Gazetesi “İlaç sektöründe büyük fırtına”, Politis Gazetesi “Avrupa yasaları ihlal ediliyor”, Alithia Gazetesi “Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sendikal hareket”, Haravgi Gazetesi “Bulguları tam olarak duyurmak amacıyla konuştu” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

İlaç sektöründe büyük fırtına

“Kıbrıs'ta başta pediatrik ilaçlar olmak üzere ilaç kıtlığı var” alt başlıklı haberde, son zamanlarda uluslararası düzeyde gözlemlenen antibiyotik ve öksürük önleyici ilaçların kıtlığı Kıbrıs'ı da etkilemeye başladı ve bunun sonucunda pazarda oluşan açık yerli üretim ürünlerle kapatma ihtiyacı doğdu. Haberin detayında, Eczacılık Dairesi tarafından, boşlukların kapatılması için Kıbrıs endüstrilerine üretimlerini maksimuma çıkarmaları için bir talepte bulunulduğu aktarılırken, şu anda yerel endüstrilere sağlanan hammadde miktarlarıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya görünmeyen Kıbrıs için, ilaç pazarındaki sorunların önümüzdeki günlerde çok daha büyük olabileceği vurgulandı. İlaçlarla ilgili sorunun, son aylarda devam eden enfeksiyon salgınları nedeniyle gözlemlenen aşırı reçetelendirmenin yanı sıra Genel Sağlık Sistemi kapsamında ödenen birim fiyatta yaşanan önemli düşüş sonucu taleplerinin Sağlık Sigortası Kurumu tarafından karşılanmaması durumunda eczanelerini kapatacakları konusunda uyarıda bulunan eczacılarla büyüme olasılığı olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca, Eczacılık Dairesi ve Sağlık Bakanlığı durumu takip ettiği, Sağlık Bakanı Mihalis Hatzipantelas’ın ise Kıbrıs Eczacılar Birliği ve Sağlık Sigortası Kurumu ile görüşeceği belirtildi.

Politis Gazetesi

Avrupa yasaları ihlal ediliyor

“Avrupa Komisyon, karma evliliklerinden doğan çocuklara ilişkin politikanın gözden geçirilmesini talep ediyor” üst başlığıyla verilen haberde, Avrupa Komisyonu’nun, karma evliliklerinden doğan çocuklara ilişkin uygulamanın Avrupa yasalarını ihlal ettiğine ve bu çocukları vatansızlığa ittiğine işaret ettiği ve Lefkoşa'yı karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklara karşı ayrımcılığa son verme çağrısı yapıldı. Haberin detayında, Avrupa Komisyonu'nun, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'den gelenler arasında yapılan karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcılık konusundaki tutumu açıkça dile getirdiği belirtildi. Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin tutumu, Avrupa Adalet Komiseri Didier Reyders'in Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek tarafından kendisine yöneltilen yazılı soruya verdiği cevapta netlik kazandığı aktarıldı. Reyders'in verdiği cevapta, ilgili gruba yönelik her türlü ayrımcılığın gözden geçirilmesi gerektiği söylediği belirtilen haberde, Kıbrıs devletinin, vatansızlığa itilen binlerce Kıbrıslı Türk'ün insan haklarına saygı gösterilmesi yönünde acil önlemler alması gerektiğini açıkça belirttiği vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sendikal hareket

“Seçim öncesi çıkar elde etmek için zorluyorlar” üst başlıklı haberde; sendikaların, 26 Ocak Perşembe için yapacaklarını açıkladıkları üç saatlik uyarı grevinin tüm alanları kapsayacağı belirtildi. Haberin detayında, toplu sözleşmelerin feshedilmesi istenirken, Eşel Mobil’in yenilenmesiyle ilgili istişarelerin çökmesini protesto edeceği aktarıldı. Sendikaların grev kararını ilan etmesinin ardından, işverenler tarafından ise, sendikalardan bir sonraki hükümetin kurulması ve bir diyalog başlatmaları için gerekli sürenin verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Akama topluluğu liderleri haykırıyor

“Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in görev süresi sona ermeden plan yayınlandı” üst başlıklı haberde; Çevresel Etki Değerlendirme raporunun ortaya çıktığı Ağustos ayından bu yana hiçbir istişare yapılmadığı belirtildi. Haberin detayında, Akama bölgesiyle ilgili planların birinin tek katlı bir otel inşasına izin verildiği aktarılarak, “hangi iş insanının tek katlı bir otel yapacağı ve bunun sürdürülebilir olacağını düşündüğü” sorusu soruluyor.

Haravgi Gazetesi

Bulguları tam olarak duyurmak amacıyla konuştu

“Mavroyannis: "Birlikte DİSİ hükümetinden kurtulabiliriz"” alt başlığıyla verilen haberde; Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday Andreas Mavroyannis dün yaptığı açıklamada, 2023 yılını, her şeyin değişeceği ve değişimin bir slogan değil, toplumun talebi olduğu bir yıl olacağını söyledi. Haberin detayında, Limasol'da ülkenin dört bir yanından yüzlerce destekçisinin katıldığı coşkulu bir toplantıda konuşan Andreas Mavroyannis, herkesin değişimin öncüleri olarak yerini alması gerektiğini vurguladı ve " ülkemizin kurtuluşu" için hüzünlü bir 10 yılı ve sayısız yarayı geride bırakabileceğimizi belirtti. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son düzlüğe girildiğine işaret eden Andreas Mavroyannis, Kıbrıs halkının yanıtlaması gereken "İşlerin düzelmesini mi yoksa mevcut hükümetin devam etmesini mi istiyoruz?" sorusuyla karşı karşıya olduğunu söylediği kaydedildi. Haberde son olarak, insanların büyük çoğunluğunun ülkenin iyi durumda olmadığını ve ay sonunda geçinmenin zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Mavroyannis’in, sorunun "dolandırıcılıktan, yolsuzluktan, iyi yönetim eksikliğinden ve aynı zamanda uluslararası toplumun Kıbrıs'a olan güven eksikliğinden" kaynaklandığını vurguladı.

Filelefteros Gazetesi “İlaç sektöründe büyük fırtına”, Politis Gazetesi “Avrupa yasaları ihlal ediliyor”, Alithia Gazetesi “Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sendikal hareket”, Haravgi Gazetesi “Bulguları tam olarak duyurmak amacıyla konuştu” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

İlaç sektöründe büyük fırtına

“Kıbrıs'ta başta pediatrik ilaçlar olmak üzere ilaç kıtlığı var” alt başlıklı haberde, son zamanlarda uluslararası düzeyde gözlemlenen antibiyotik ve öksürük önleyici ilaçların kıtlığı Kıbrıs'ı da etkilemeye başladı ve bunun sonucunda pazarda oluşan açık yerli üretim ürünlerle kapatma ihtiyacı doğdu. Haberin detayında, Eczacılık Dairesi tarafından, boşlukların kapatılması için Kıbrıs endüstrilerine üretimlerini maksimuma çıkarmaları için bir talepte bulunulduğu aktarılırken, şu anda yerel endüstrilere sağlanan hammadde miktarlarıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya görünmeyen Kıbrıs için, ilaç pazarındaki sorunların önümüzdeki günlerde çok daha büyük olabileceği vurgulandı. İlaçlarla ilgili sorunun, son aylarda devam eden enfeksiyon salgınları nedeniyle gözlemlenen aşırı reçetelendirmenin yanı sıra Genel Sağlık Sistemi kapsamında ödenen birim fiyatta yaşanan önemli düşüş sonucu taleplerinin Sağlık Sigortası Kurumu tarafından karşılanmaması durumunda eczanelerini kapatacakları konusunda uyarıda bulunan eczacılarla büyüme olasılığı olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca, Eczacılık Dairesi ve Sağlık Bakanlığı durumu takip ettiği, Sağlık Bakanı Mihalis Hatzipantelas’ın ise Kıbrıs Eczacılar Birliği ve Sağlık Sigortası Kurumu ile görüşeceği belirtildi.

Politis Gazetesi

Avrupa yasaları ihlal ediliyor

“Avrupa Komisyon, karma evliliklerinden doğan çocuklara ilişkin politikanın gözden geçirilmesini talep ediyor” üst başlığıyla verilen haberde, Avrupa Komisyonu’nun, karma evliliklerinden doğan çocuklara ilişkin uygulamanın Avrupa yasalarını ihlal ettiğine ve bu çocukları vatansızlığa ittiğine işaret ettiği ve Lefkoşa'yı karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklara karşı ayrımcılığa son verme çağrısı yapıldı. Haberin detayında, Avrupa Komisyonu'nun, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'den gelenler arasında yapılan karma evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcılık konusundaki tutumu açıkça dile getirdiği belirtildi. Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin tutumu, Avrupa Adalet Komiseri Didier Reyders'in Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek tarafından kendisine yöneltilen yazılı soruya verdiği cevapta netlik kazandığı aktarıldı. Reyders'in verdiği cevapta, ilgili gruba yönelik her türlü ayrımcılığın gözden geçirilmesi gerektiği söylediği belirtilen haberde, Kıbrıs devletinin, vatansızlığa itilen binlerce Kıbrıslı Türk'ün insan haklarına saygı gösterilmesi yönünde acil önlemler alması gerektiğini açıkça belirttiği vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sendikal hareket

“Seçim öncesi çıkar elde etmek için zorluyorlar” üst başlıklı haberde; sendikaların, 26 Ocak Perşembe için yapacaklarını açıkladıkları üç saatlik uyarı grevinin tüm alanları kapsayacağı belirtildi. Haberin detayında, toplu sözleşmelerin feshedilmesi istenirken, Eşel Mobil’in yenilenmesiyle ilgili istişarelerin çökmesini protesto edeceği aktarıldı. Sendikaların grev kararını ilan etmesinin ardından, işverenler tarafından ise, sendikalardan bir sonraki hükümetin kurulması ve bir diyalog başlatmaları için gerekli sürenin verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Akama topluluğu liderleri haykırıyor

“Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in görev süresi sona ermeden plan yayınlandı” üst başlıklı haberde; Çevresel Etki Değerlendirme raporunun ortaya çıktığı Ağustos ayından bu yana hiçbir istişare yapılmadığı belirtildi. Haberin detayında, Akama bölgesiyle ilgili planların birinin tek katlı bir otel inşasına izin verildiği aktarılarak, “hangi iş insanının tek katlı bir otel yapacağı ve bunun sürdürülebilir olacağını düşündüğü” sorusu soruluyor.

Haravgi Gazetesi

Bulguları tam olarak duyurmak amacıyla konuştu

“Mavroyannis: "Birlikte DİSİ hükümetinden kurtulabiliriz"” alt başlığıyla verilen haberde; Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday Andreas Mavroyannis dün yaptığı açıklamada, 2023 yılını, her şeyin değişeceği ve değişimin bir slogan değil, toplumun talebi olduğu bir yıl olacağını söyledi. Haberin detayında, Limasol'da ülkenin dört bir yanından yüzlerce destekçisinin katıldığı coşkulu bir toplantıda konuşan Andreas Mavroyannis, herkesin değişimin öncüleri olarak yerini alması gerektiğini vurguladı ve " ülkemizin kurtuluşu" için hüzünlü bir 10 yılı ve sayısız yarayı geride bırakabileceğimizi belirtti. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son düzlüğe girildiğine işaret eden Andreas Mavroyannis, Kıbrıs halkının yanıtlaması gereken "İşlerin düzelmesini mi yoksa mevcut hükümetin devam etmesini mi istiyoruz?" sorusuyla karşı karşıya olduğunu söylediği kaydedildi. Haberde son olarak, insanların büyük çoğunluğunun ülkenin iyi durumda olmadığını ve ay sonunda geçinmenin zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Mavroyannis’in, sorunun "dolandırıcılıktan, yolsuzluktan, iyi yönetim eksikliğinden ve aynı zamanda uluslararası toplumun Kıbrıs'a olan güven eksikliğinden" kaynaklandığını vurguladı.