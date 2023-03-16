Güneyden basın özetleri (16.03.23)

Filelefteros Gazetesi “70 milyon Euro'yu çöpe attılar”, Politis Gazetesi “Credit Suisse nedeniyle Avrupa'da da deprem”, Alithia Gazetesi “Biz zaten masadayız”, Haravgi Gazetesi “PEO ve DEV-İŞ, tehlikeli ve kırılgan statükoyu tersine çevirmek için mücadele ediyor” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

70 milyon Euro'yu çöpe attılar

“Avrupa Birliği'nden de kınama gelebilir” alt başlıklı haberde, Meclis Çevre Komitesi'nin dünkü oturumunda, Limasol ilçesinin Pentakomo bölgesinde bulunan Entegre Atık Yönetim Tesisi ve Sıhhi Atık Depolama Sahası’nın arızalanması nedeniyle yoğun ve ciddi endişeler dile getiriliyor. Haberin detayında, Pentakomou Entegre Atık Yönetim Tesisi ve Sıhhi Atık Depolama Sahası’nın, Limasol bölgesindeki tüm belediye atıkları için Kasım 2017'den beri faaliyet gösterdiği hatırlatılırken, Avrupa Birliği Uyum Fonu'nun eş finansmanı ile 42,6 milyon Euro tutarında inşa edilen söz konusu ünitenin, Vati, Limasol'daki kontrolsüz Sıhhi Atık Depolama Sahası'nın kapatılmasına paralel olarak faaliyete geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne milyonlarca Euro’luk ceza ödemesi istenmesi gibi ciddi bir risk olduğu ve birimin ihale duyurusu ile yapım sürecinin Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından incelendiği açıklandı.

Politis Gazetesi

Crédit Suisse nedeniyle Avrupa'da da deprem

“Bankacılık sistemiyle ilgili belirsizlik ve endişe daha şiddetli bir şekilde geri dönüyor” üst başlığıyla verilen haberde, İsviçre Sermaye Piyasası Denetim Organı (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası’nın kararı, batmasına izin veremeyecek kadar büyük olduğu düşünülen bu bankacılık grubunu "güçlendirmeyi" amaçladığı belirtildi. Haberin detayında, İsviçre Sermaye Piyasası Denetim Organı’nın devreye girdiği ve İsviçre Merkez Bankası’nın benzeri görülmemiş bir hamleyle amiral gemisi konumundaki Crédit Suisse'e on milyarlarca dolarlık likidite akıttığı vurgulandı. Habere göre, bankanın hisseleri Çarşamba günü kâbus gibi bir düşüş yaşarken, borsada %30'dan fazla düştü ve %-24,24'te kapanış yapmıştı. İsviçre Sermaye Piyasası Denetim Organı (FINMA) ve Merkez Bankası’nın kararının, sistemik olarak önemli olduğu düşünülen veya başka türlü başarısız olmasına izin verilmeyecek kadar büyük olan bu bankacılık grubunu "güçlendirmeyi" amaçladığı aktarılırken, 2008 bankacılık krizinden bu yana ilk kez büyük bir bankaya küresel ölçekte böyle bir likidite verilme olayı yaşandığı belirtiliyor. Merkez bankaları, finansal kurumların küresel korona virüs salgını sırasında baskıya dayanmasını garanti etmek için de müdahaleler de bulunduğu hatırlatılan haberde, Crédit Suisse’nin, Merkez Bankası’ndan 50 milyar İsviçre frangı (50.6 milyar €) borçlanacağını duyurduğu açıklandı. Haberde son olarak, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Crédit Suisse’ın yaptığı basın açıklamasında, "Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre daha basit ve daha hedefli bir banka oluşturmak için gerekli adımları atarken, ek likidite ana faaliyet alanını destekleyecektir." dendiği yayınladı.

Alithia Gazetesi

Biz zaten masadayız

“Letympiotis, Tatar'ın görüşmelere geri dönmesini beklediklerini söyledi” üst başlıklı haberde; Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile yaptığı görüşmede, görüşmelerin Teknik Komiteler düzeyinde yeniden başlaması için esasen onay verdiği aktarıldı. Haberin detayında, analistlerin, “irade ve hazırlıktan bahsettiğimizde, en azından bizim tarafımızda, resmi olarak kaydedildiği şekliyle siyasi eşitliğe atıfta bulunmalıyız.” dediği belirtiliyor.

Matsakis: Bulgularım şüphelinin iddialarıyla tutarlı

“Ukraynalı'nın cinayet davası araştırılıyor” üst başlıklı haberde; 11 Mart'ta Petra tou Romiou'da ölü olarak bulunan Ukraynalı 28 yaşındaki Lesya Bykova'nın cansız bedeni üzerinde yapılan otopsinin bulgularıyla ilgili olarak konuşan özel tıp doktoru Marios Matsakis’in "Boğulmaya dair bir kanıt yoktu. Bulgularım, şüphelinin verdiği öyküyle tutarlı." dediği belirtildi. Haberde ayrıca, 28 yaşındaki şahsın 15 Mart’ta yapılan ikinci otopsisine giren adli tabip Haras Spiliopoulou'nun sonucunun beklendiği hatırlatıldı. Haberde ayrıca, Spiliopoulou’nun dün gerçekleştirdiği zorunlu otopsiye ek olarak, Baf’ı da ziyaret ederek kurbanın bulunduğu yeri incelediği aktarıldı. 31 yaşındaki cinayet zanlısı Baf Polis tarafından gözaltında tutuluyor.

Haravgi Gazetesi

PEO ve DEV-İŞ, tehlikeli ve kırılgan statükoyu tersine çevirmek için mücadele ediyor

“İşçiler ortak yurtlarının bölünmesinin sonuçlarını yaşamaya devam ediyor” alt başlığıyla verilen haberde; Kıbrıs sorununa tek çözüm yolunun iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğu belirtilerek, sorunu çözmenin diğer biçimleri hakkındaki tartışmanın dahi son derece tehlikeli olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Kıbrıslı işçilerin kaderinin ortak olduğu ve tek seçeneğin sınıf işbirliği, birlik ve beraberlik olduğu hatırlatılırken, bu çerçevede; Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerde Kıbrıslı Türklerin istihdamı için Kıbrıs İşçi Federasyonu - PEO ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu - DEV-İŞ arasında işbirliği yapıldığı aktarıldı.

Baskı, Bakanı acil bir toplantı yapmaya zorladı

Haberin detayında; İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou tarafından mülteci apartmanlarının uygunsuzluğu sorununun acilen ele alınmasına yönelik bir planın sunulmasına amacıyla bilgi ve görüş alışverişi için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısı yapıldığı belirtildi. Habere göre, toplantıya ilgili dairelerden yetkililer, Meclis Mülteci Komitesi Başkanı, Belediyeler Birliği Başkanı, Kıbrıs Mülteciler Birliği ve Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası Başkanı davet edildi. Bakan Ioannou, Şehir Planlama Dairesi’nin konunun acil yönetimi için senaryolar hazırlamasını ve kendisine sunması için talimat verdiği aktarılan haberde, bu amaçla sorunu çözmek için gecikmeden uygulanacak kapsamlı bir eylem planının derhal hazırlamaya başlandığı vurgulandı.