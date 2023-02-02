Güneyden basın özetleri (02.02.23)

Filelefteros Gazetesi “Defansif oynadılar, golü kaçırdılar”, Politis Gazetesi “Lavrov'un «ajanı» Nikos Hristodoulidis”, Alithia Gazetesi “Kasoulidis'in kararlı müdahalesi”, Haravgi Gazetesi “Değişim hepimize bağlı, Andreas Mavroyannis'e oy veriyoruz” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros

Defansif oynadılar, golü kaçırdılar

“Üçü de akşam programını iyi okudu” alt başlıklı haberde, ilk amacın seçimlere rağmen büyük hatadan kaçınmak olduğu, ikinci hedefin ise, konumlarını ortaya koyabilmek ve önümüzdeki Pazar günü gerçekleşecek seçimler için kendi farklarının gösterebilmekti. Haberin detayında, Averof Neofitou, Nikos Hristodoulidis ve Andreas Mavroyannis, televizyon münazarasında kendilerini sundu. Tüm program boyunca, bir yandan Averof Neofitou'nun vergi indirimi formülüyle aile gelirini artırma önerisinin altını çizmesi dikkat çekerken, Nikos Hristodulidis'in, Göçmenlik Müsteşarlığı kurulması, pahalılıkla başa çıkmanın yolları, vergiden muafiyet ve düşük gelirli emeklileri desteklemek için hazırladığı rapor yer aldı. Andreas Mavroyannis ise; vatandaşların ulusal, ekonomik, sosyal ve çevresel düzeydeki güvensizlikleriyle başa çıkmak için doğrudan eylemler hakkında konuştuğu belirtildi.

Sağlık Sigortası Kurumu ve eczacılar bıçak sırtında

Haberde, Sağlık Sigortası Kurumu ile eczacılar arasında bir anlaşmaya varma umutları, dün taraflar bilgi alışverişinde bulunurken, bir açmazın meydana gelmesi sonrasında neredeyse iki haftadır devam eden çabaları bütünüyle yok olma noktasına geldiği belirtildi. Kıbrıs Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu’nun isteklerini yerine getirilmemesi durumunda dinamik önlemler alacakları konusunda, Sağlık Sigortası Kurumu ve Sağlık Bakanı Michalis Hatzipantela’yı uyardığı vurgulandı.

Politis Gazetesi

Lavrov'un «ajanı» Nikos Hristodoulidis

“Rusya'nın Avrupa Birliği tarafından sıkıştırıldığı bir dönemde Rusya yanlısı önemli anlaşmalar imzalandı” üst başlığıyla verilen haberde, Nikos Hristodulidis’in, Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmadan önce Rusya ile iki anlaşma imzaladığı ve bu anlaşmaların, Kıbrıs limanlarının Rus savaş gemilerine açılması ve Rusya’ya Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi hakkında bilgilere erişim imkanı sunulmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Haberin detayında, Avrupa ülkeleri ve Batı dünyasının Rus yayılmacılığına karşı koymaya ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini engellemeye çalıştığı bir dönemde, eski Dışişleri Bakanı ve bugünün Cumhurbaşkanı adayı Nikos Hristodulidis’in, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile anlaşmalar imzaladığı hatırlatıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti limanlarında Rus savaş gemilerine kabul eden ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi hakkında da önemli bilgiler veren anlaşmaların, Ekim 2021'de Nikos Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalandığı belirtildi.

Devlet memuru ve ... çiftçi

“Kıbrıs Türk mallarına sahip yağmacı” üst başlığıyla verilen haberde, Kıbrıs Türk Varlık Yönetimi Dairesi’ndeki bazı kişilerin, söz konusu çalışanın durumundan haberdar oldukları belirtilirken, 2017 yılında şirketlerin Kıbrıs Türk malları ile takas taleplerini teşvik eden diğer iki çalışanın savcılığa bildirildiği aktarıldı. Haberin detayında, Kıbrıs Türk Varlık Yönetimi Dairesi'nin üst düzey bir memur ve aile üyelerinin, üç Kıbrıs Türk konutu da dahil olmak üzere 100 bin’lerce Euro değerinde devasa Kıbrıs Türk mülküne sahip olmalarını sağlayan koşullar nedeniyle şu anda cezai soruşturma altında olduğu vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Kasoulidis'in kararlı müdahalesi

“Dışişleri Bakanı, vatandaşları Neofitou’nun etrafında toplanmaya çağırdı” üst başlıklı haberde; Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis'in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine saatler kala dün bazı açıklamalarda bulunduğu aktarıldı. Haberin detayında, Dışişleri Bakanı Kasoulidis'in vatandaşlara seslenerek "Averof Neofitoy'nun adaylığı etrafında toplanmaları" çağrısında bulunuduğu vurgulandı. Kasoulidis'in çağrısında ayrıca, DİSİ seçmenlerinin siyasi evlerine geri dönmeye başladığını belirterek, DİSİ’nin geriye dönen herkese kapısının açık olduğu söylediği de aktarıldı.

Kıbrıs Elektrik Kurumu’nda herkes bir telden

“Elektrikçiler taahhütleri gündeme getirdi” üst başlıklı haberde; Kıbrıs Elektrik Kurumu’nda yöneticilerin farklı izlenimler yaratmaya çalıştığı belirtildi. Haberin detayında, Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Derneği'nin tesisatları denetlemekle yükümlü olan Kıbrıs Elektrik Kurumu müfettişlerine, aynı sektörde olası paralel çalışma ve ticari faaliyetlere ilişkin yönelttiği sorulara yanıt alamadığı vurgulandı.

Haravgi Gazetesi

Değişim hepimize bağlı, Andreas Mavroyannis'e oy veriyoruz

“Seçimin ikilemi net: Nikos Anastasiadis mi yoksa Andreas Mavroyannis mi?” alt başlığıyla verilen haberde; AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’nun, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mesajlar verdiği belirtildi. Haberin detayında, Stefanou'nun; iki DİSİ adayı, Averof Neofitou ve Nikos Hristodoulidis’in, Anastasiadis hükümetinin destekçileri olduklarını hatırlatarak, Anastasiadis'in sisteminin iktidara tutunmaya çalıştığını söylediği aktarıldı. AKEL Genel Sekreteri, ilerici değişimi getirebilecek tek kişinin, ilerici bir yönetim programına sahip, doğruluğu ve dürüstlüğü tartışılmaz bir adam olan Andreas Mavroyannis olduğunu vurgulayarak, vatandaşların oylarıyla söz sahibi olacağını ve fark yaratma için, ülkemizin içinde bulunduğu kötü durumla ilgili öfke ve hayal kırıklığını somutlaştırma gücü yalnızca yurttaşlara ait olduğunu söylediği ifade edildi. AKEL Genel Sekreteri’nin ayrıca, yıllardır hüküm süren Anastasiadis hükümetinin iktidarda kalma peşinde olduğunu çünkü ancak bu şekilde büyük skandallar ve mali suçların cezasız kalacağını bildiklerini belirttiği aktarıldı.

Genç işsizlerin oranı dramatik bir şekilde %22,6'ya varıyor

“Kıbrıs işsizlikte «şampiyon»” alt başlıklı haberde; Avrupa İstatistik Ofisi - Eurostat verilere göre, Kıbrıs işsizlikte en büyük artış kaydedilen ülke olduğu belirtildi. Haberin detayında, genç işsizliğindeki dramatik bir artış yaşandığı ve bir önceki yılın aynı döneminde %16,6 olan oranın, Aralık 2022'de %22,6'ya ulaştığı vurgulandı.