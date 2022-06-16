Güneyden 2 bin 332 sınır dışı

Kıbrıs’ın güneyinden 2022 yılı başından bugüne kadar sınır dışı edilen veya ülkesine dönen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının 2 bin 332 olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisten aldığı bilgilere dayanarak sınır dışı edilmeyle ilgili son uçuşun geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete bu uçuşun, tutuklu bulunan 16 Kongo Halk Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili olduğunu belirtti.