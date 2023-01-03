Güneydeki seçmen sayısı “yaklaşık 561 bin”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçmen kütüğüne kayıtlı olan toplam seçmen sayısının yaklaşık 561 bin olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu’nun Kıbrıs Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Konstantinu yaptığı açıklamada, kesin seçmen sayısının, yeni kayıtlara ilişkin verilerin de toplanmasıyla, 10 Ocak’ta kesinleşeceğini belirtti.

Başkanlık seçimlerinden de söz eden Konstantinu, seçimlerde, 35’i yurt dışında olmak üzere toplam bin 150 seçim merkezinin işlev göstereceğini söyledi.

Oy kullanma hakkına sahip olan toplam kişi sayısının 724 bin 619 olduğunu söyleyen Konstantinu, oy kullanma hakkına sahip olup da kayıt yaptırmayan seçmen sayısının ise 172 bin olduğunu ifade etti.

Konstantinu, kayıt yaptırmayan 172 bin seçmenden 72 binin ise 18-25 yaş arasında olduğunu belirtti.

Konstantinu, 10 bin 737 seçmenin yurt dışında oy kullanma talebinde bulunduğunu, yurt dışında, çoğu Yunanistan ve İngiltere olmak üzere 25 şehirde 35 sandığın bulunacağını ifade etti.