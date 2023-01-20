Güneydeki seçim yarışında Kıbrıs sorunu öne çıkıyor

►Neofitou: İlk işim Kıbrıs sorunundaki çıkmaza son vermek olacak ►Hristodulidis: Kıbrıs sorununda AB inisiyatif almalı ►Mavroyannis: BM ile temasa geçip girişim talep edeceğim ►Hristou: Birincil hedef Türkiye’ye güçlü yaptırımlar

Kıbrıs (güney) Cumhurbaşkanlığı adayları, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu televizyonu tarafından yayınlanan seçim programında toplumu ilgilendiren konulara değindi. Programa katılan, Averof Neofitou, Nikos Hristodoulidis, Andreas Mavroyannis ve Christos Christos arasında geçen tartışmaların merkezinde Kıbrıs sorunu, ekonomi, yolsuzluk ve göç yer aldı.

Neofitou: İlk işim Kıbrıs sorunundaki çıkmaza son vermek olacak

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı ilk işin Kıbrıs sorunundaki çıkmaza son vermek olacağını belirten DİSİ’nin Cumhurbaşkanı adayı ve başkanı Neofitou, Türkiye'de seçimlerden önce Kıbrıs konusunda anlamlı bir diyalog başlatmak mümkün olmadığı için aradan geçen sürenin inisiyatif almak ve zemin hazırlamak için kullanılacağının altını çizdi. DİSİ başkanı ayrıca, ailelere destek olmaya öncelik vereceğini belirterek, 126 bin hanenin vergi indirimi alacağını ve yoksulluk sınırının altında yaşayan 52 bin hanenin ise maddi destek alacağını vurguladı.

Hristodulidis: Kıbrıs sorununda AB inisiyatif almalı

Bağımsız aday Nikos Hristodulidis ise, Kıbrıs sorununda Avrupa Birliği'nden bir inisiyatif alma çabasını pratikte teşvik etmek için ilk önceliğinin Brüksel, Berlin ve Paris ile iletişim kurmak olacağını söyledi. Buna ek olarak, tüm yetkili servisleri bir arada konumlandırmak ve çok ciddi bir sorun olan göçle etkili şekilde başa çıkmak için Göç Müsteşarlığı kurulmasını teşvik edeceğini kaydeden Hristodulidis, düşük gelirli emekliler için artışlar ve düşük gelirli insanlar için sosyal sigorta fonuna katkı paylarında indirimler yoluyla pahalılığı gidermek için önlemler alınacağını söyledi.

Mavroyannis: BM ile temasa geçip girişim talep edeceğim

Diğer bağımsız aday Andreas Mavroyannis, seçildiği ilk günden itibaren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile temasa geçerek Kıbrıs sorunu konusunda yeni bir girişim talebinde bulunacağının altını çizdi. Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü gibi “ölü bölgenin Mağusa'nın kapalı kentini kapsayacak şekilde uzatılmasını talep edeceğini” belirten Mavroyannis, yolsuzluk ve gizli anlaşmaların önüne geçmek için derhal tedbir alacağını, 4 aylık sınavları sonlandıracağını ve pahalılıkla başa çıkmak için tedbirler alacağını söyledi.

Hristou: Birincil hedef Türkiye’ye güçlü yaptırımlar

Son olarak, ELAM'ın Cumhurbaşkanı adayı Hristos Hristou, önceliğinin göçle uğraşmak olduğunu söyleyerek; aileleri, işçileri ve tarım dünyasını desteklemek için önlemler alacağını kaydetti. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da Hristou, birincil hedefin Avrupa Birliği aracılığıyla Türkiye’ye yönelik güçlü yaptırımlar uygulamak olduğunu kaydetti.