Güney’deki ölümlü kazalarda yüzde 30 artış…
Harçiotis, ölümlü trafik kazalarının daha yıl tamamlanmadan yüzde 30 arttığına dikkat çekti.
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Bu yıl (2024) Kıbrıs’ın güneyinde 33 ölümlü kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haravgi’nin haberine göre yukarıdaki açıklamayı Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis “rüyalarımızın enkaza dönüşmesine izin vermeyelim” sloganıyla düzenlenen “21-27 Ekim Yol Güvenliği Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada dile getirdi.
Harçiotis Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin verilerine dayanarak ölümlü trafik kazalarının daha yıl tamamlanmadan yüzde 30 arttığına dikkat çekti.
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Etiketler : kaza, güney kıbrıs