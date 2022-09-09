‘Güneydeki öğrenciler, kuzeyde ev kiralıyor’

Kıbrıs’ın güneyindeki yüksek kira ücretleri nedeniyle öğrencilerin, kuzeyde oda veya ev kiraladığı basına yansıdı.

Politis gazetesi güneydeki öğrencilerin, Lefkoşa’nın güneyinde öğrenim görmek için kuzeyden ev kiraladıklarını yazdı.

Gazete öğrencilerin sadece yüksek kira ücretlerinden değil ev sahiplerinin, eski ve uygun olmayan evleri kendilerine kiralamak istemesi gibi olaylardan şikayet ettiklerini belirtti.

Gazete bazı öğrencilerle yaptığı konuyla alakalı röportajlara da yer verdi.

Habere göre öğrenciler yüksek ev kiralarının yanı sıra ev sahiplerinin harabe evler için kendilerini kandırmaya çalıştığından bahsetti.

Öğrenciler ayrıca kira ücretlerinin, dayanılacak noktada olmadığından da söz ettiler.

Gazete bu konunun geçtiğimiz gün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Eğitim Komitesi’nde masaya yatırıldığını yazdı.

Habere göre, Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın birçok öğrencinin ekonomik nedenlerden dolayı kuzeyde ev kiralamak zorunda kaldığını söyledi.

Milonas, bu konudaki rakamların kendilerine verilmediğini ancak yeteri kadar olduğundan söz etti.

AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.