Güneyde hellim kararı: Standart dışı ürünler 'Hellim' adını alamayacak

Adanın güneyinde küçükbaş hayvan sütü oranı inek sütünden fazla az ve standart dışı ürünler Hellim /halloumi ismini kullanamayacak.

Bir başka deyişle, Hellim / Halloumi adını kullanan tüm ürünler, ‘Menşe İsmi Korumalı Ürün’ standartlarına uygun olacak.

Hellim /halloumi ürününün Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil edildiği 1 Ekim 2021’den beridir Kıbrıs’ın güneyinde üretilen ve ihraç edilen ürün konusunda yaşanan kargaşaya Hukuk Dairesi son noktayı koydu.

Kıbrıs Ticaret ve Tarım bakanlıklarının talebi üzerine hazırlanan Hukuk Dairesi kararına rapora göre, geleneksel ürün standartları dışında yapılan üretime "hellim/halloumi” ismi verilemeyecek. Güneyde, piyasadaki tüm hellim ürünlerine içeriğinde küçük ya da büyük baş süt oranları da tüm ayrıntılarıyla yazılıyor ve tüketicinin bilgisine getiriliyor.

Fileleftheros gazetesi, Hukuk Dairesi kararını “Hellimde Sahteliğe Son” başlığıyla manşetten verdi. Hukuk Dairesi raporunda ilgili bakanlıklara MİK standardı dışındaki ürünlerin “hellim/halloumi” adının kullanılmaması maksadıyla gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

Hukuk Dairesi kararı sonrası gelişmeler şöyle özetlendi:

“Artık hellim ismini taşıyan, standartları birbirinden farklı iki ürün, yani MİK hellim ve ticari marka altında hellim piyasaya sürülemeyecek. Dolayısıyla hellimin MİK olarak tescil edildiği 1 Ekim 2021’den itibaren, üçüncü ülkelere satılmak üzere olsa dahi, hellim adı altında MİK standardının dışında çeşitli standartlarda ürün üretilemeyecek.

Üretimde kullanılacak süt oranına da ‘en önemli standartlardan biri’ vurgusu ile özel atıf yapılan rapora göre küçükbaş hayvan sütü inek sütünden fazla olmak zorunda.” Ticaret ve Tarım Bakanları ile Hukuk Dairesi, müdahil tarafların izleyeceği yeni süreci belirlemek maksadıyla olağanüstü toplandı, süreci masaya yatırdı, bundan sonra atılacak adımlar kararlaştırıldı. Hellimle ilgili adanın güneyindeki yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Adanın kuzeyinde 'iç piyasaya' yönelik hellim üretiminde şu ana kadar herhangi bir standart belirlenmedi; ayrıca, Türkiye ya da Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ihraç edilen ürüne yönelik de bir standart ortaya konmadı.

Gazete, ilk adım olarak denetimlerin yoğunlaştırılması, katılaştırılması ve denetimler için de acilen bir kurum/kuruluş atanması beklendiğini yazdı.

Alithia manşete çektiği habere “Hukuk Dairesi Raporu Sonrası İlk Bilgiler… Sadece MİK Hellim Ticari Marka… Piyasada MİK Hellim ile Birlikte Gerekli Standardı Taşımayan ve Aynı Ticari Marka veya İsmi Taşıyan Ürün Olmamalı” başlık ve spotlarını attı.

Gazete MİK standardı uygulanırsa ihracatlarının tamiri mümkün olmayacak düzeyde yara alacağına dikkat çeken peynir üreticilerinin MİK kararına tamamen karşı olduklarını kaydetti.

Haravgi de manşet haberini “Hukuk Dairesi Netleştirdi: Hellim Sadece MİK Ürün Olabilir… MİK Olmayan ve ‘Halloumi’ Terimi İçeren Ticari Markalar Kabul Edilmez” başlıklarını attı.