Güneydeki havaalanları en yoğun Şubat ayını yaşadı

Larnaka ve Baf Havaalanları en yoğun şubat ayını yaşadı Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarının, şimdiye kadarki en iyi şubat ayını yaşadığı, yolcu sayısının, pandemi öncesindeki 2019 yılının şubat ayına göre yüzde 10 arttığı belirtildi.

Cyprus Mail gazetesinin Havalimanlarını çalıştıran Hermes şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Larnaka ve Baf Havaalanlarından şubat ayında toplam 454 bin yolcu seyahat etti.

Yolculardan 315 bin 830’unun Larnaka Havalimanı’nı kullandığı ve geçen yıla göre yüzde 114, 2019’a göre de yüzde 5 artış kaydedildiği belirtilen açıklamaya göre, Baf Havaalanı’nı ise 138 bin 778 yolcu kullandı ve bu rakam da geçen yıla göre yüzde 58, 2019’a göre de yüzde 26 artışı gösterdi.

Güney Kıbrıs’ın hava yolu trafiğinin yaklaşık yüzde 70’ini Yunanistan, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Almanya tutuyor.

Kıbrıs’ın güneyine Şubat 2019’la kıyaslandığında Paris, Prag, Roma ve Marsilya gibi 11 yeni destinasyondan yolcu taşındığı belirtilen açıklamaya göre, böylece Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden kaybedilen pazarın yerinin doldurulması hedefleniyor.