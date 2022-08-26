Güneydeki haftalık Coronavirüs rakamları... 16 can kaybı, 2 bin 154 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde geçen hafta 16 kişi coronavirüs yüzünden hayatını kaybederken 2 bin 154 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 19-25 Ağustos tarihlerini kapsayan coronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Açıklamada, toplam 60 bin 841 test neticesinde 2 bin 154 yeni vaka tespit edildiği, 16 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu rakamlarla birlikte toplam ölü sayısı 1168'e, vaka sayısı ise 576 bin 278’e yükseldi.

Yapılan testlere göre pozitiflik oranı ise yüzde 3.54 olarak verilirken tedavi gören 57 hastadan 9’nun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.