Yakın Doğu Üniversitesi’ne FIRST’te küresel görev

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (NERITA) Koordinatörü Şefik Emre Coşkun, dünyanın en prestijli gençlik ve robotik organizasyonlarından FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) bünyesinde FIRST Tech Challenge Global Jüri Danışmanlığı görevine seçildi.

FIRST’ün global jüri danışmanlığına seçilen Coşkun, FIRST Tech Challenge programında küresel ölçekte jüri süreçlerinin geliştirilmesi, standartların belirlenmesi ve gönüllü jüri eğitimlerinin yönlendirilmesi gibi kritik sorumluluklar üstlenecek. Yeni nesil liderlik becerileri, uzun yıllara dayanan gönüllülük deneyimi ile etik ve kapsayıcı değerlendirme konusundaki yetkinliklerin esas alındığı titiz seçim süreci sonucunda bu göreve layık görülen Coşkun, FIRST’ün küresel ölçekte kalite ve güven temelli değerlendirme anlayışına da önemli katkılar sunacak.

FIRST’ün global jüri danışmanlığına yapılan bu seçim, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin STEM, robotik ve inovasyon alanlarındaki uluslararası etki gücünü ve küresel düzeydeki etkinliğini ortaya koyarken, Şefik Emre Coşkun’un üstlendiği rol ise üniversitenin deneyimsel öğrenme odaklı yaklaşımının görünürlüğünü daha da artırıyor.

Küresel düzeyde stratejik bir görev

Dünya genelinde binlerce takımın katılımıyla yürütülen FIRST Tech Challenge, gençleri mühendislik, teknoloji ve inovasyonla buluşturan, küresel ölçekte en yaygın ve etkili robotik programlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu küresel ekosistemin en kritik yapı taşlarından biri olan Global Jüri Danışmanları ise FIRST merkez ekibiyle doğrudan iş birliği içinde çalışıyor. Uluslararası jüri standartlarının oluşturulmasına katkı sunan danışmanlar, jüri eğitim içeriklerini geliştiriyor, etik, adil ve kapsayıcı değerlendirme süreçlerinin güvence altına alınmasını sağlıyor ve farklı ülkelerdeki jüri uygulamalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden FIRST öğrencilerine güçlü akademik destek

Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca gönüllülük ve akademik temsil düzeyinde değil, aynı zamanda FIRST öğrencilerine sağladığı burs imkanlarıyla da bu küresel ekosistemi desteklemeyi sürdürüyor. FIRST programlarında yer almış başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan burs olanakları sunan Yakın Doğu Üniversitesi, bu öğrencilerin mühendislik ve teknoloji alanlarında güçlü bir akademik kariyer inşa etmelerine de katkı sağlıyor. Bu yaklaşım, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gençleri yalnızca teknolojiyle tanıştıran değil; onların küresel ölçekte söz sahibi bireyler olarak yetişmesini hedefleyen vizyonunun somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.