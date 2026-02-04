“Kimlikle girişler kaldırılmalı”

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Genel Başkanı Serdar Denktaş, parti kurmanın kendileri için en zor ama en doğru yol olduğunu belirtti.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de Mustafa Alkan'ın konuğu olan Denktaş, "Şu anda inşa ettiğimiz örgütlenme modelini ancak yeni bir parti ile hayata geçirebilirdik. Bu da TAM Parti oldu." dedi.

Neden parti kurmayı seçtiğine yönelik soru üzerine Serdar Denktaş, "Bu yola çıkarken yepyeni bir ekip ve yepyeni bir anlayışla çıktığımızı söylemiştik. Kurduğumuz örgütlenme modeli, vatandaşın yaşadığı en ufak bir sorunu bile hızla çözüme kavuşturacak, vatandaşla iç içe bir örgütlenme modeli. Böylesi bir model alışılagelmiş bir partide kurulamazdı. Kurulsa da sürdürülemezdi. Bu nedenle biz en zor ama en doğru yoldayız." dedi.

Henüz dört aylık bir parti olmalarına rağmen komitelerinin büyük mesai harcadığını, kendi uzmanlık alanlarında kurum ve kuruluşların toplantılarına katılarak, bizzat sahada çalıştığını söyleyen Denktaş, özellikle tarım komitesinin çalışmalarıına değinerek, hayvancılık ve çiftçilikteki problemlerin hızla çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Bir yandan erken seçim bir yandan anayasa değişikliği referandumu konuşulurken, iktidar partilerinin “bilerek ve isteyerek” erken seçimi ötelediğini savunan Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası iktidar partilerinin aleyhine oluşan atmosferi kırmak için ortamın yumuşatıldığını ve gündemin gereksiz konularla meşgul edildiğini” söyledi.

Gündemde bir anayasa değişikliği referandumu söz konusuysa bunun tüm detaylarının halkın gözü önünde tartışılması gerektiğini belirten Denktaş, "Yargının bağımsız, hızlı ve güçlü işleyen bir hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

Serdar Denktaş, TAM Parti’nin ilk seçimlerde 15 milletvekilini hedeflediğini belirtti. Bunun doğru bir çalışma ile ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyleyerek, "TAM Parti’de siyasete daha önce girmemiş kişiler çoğunlukta olsa da, onlara yol gösteren kişi siyaseti çok iyi biliyor. Ben siyasi hayatımın her aşamasından aldığım derslerle kendilerine yol gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

“Kimlikle girişler kaldırılmalı”

Gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Genel Başkan Denktaş, asgari ücret, zamlar ve hayat pahalılığı sarmalını durdurmanın "tek çaresinin hayatı ucuzlatmak" olduğunu söyledi.

Denktaş, iç güvenlikle ilgili sorunlara da değinerek, "Muhaceret polislerimizin çok ciddi bir eğitimden geçerek girişlerde gerçekten detaycı olmaları gerekiyor. Kimlikle girişlerin de bir an önce durdurulması gerekiyor" dedi.