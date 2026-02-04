Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta Halim Şahin Sokak’ta meydana gelen trafik kazasının ardından, kazaya karışan araç sürücüsü Y.D’nin (E-44) şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sigara izmariti ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 800 TL nakit para bulundu.

Yürütülen soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen S.C’nin (E-41) evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık içilmiş üç adet sigara izmariti bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Ercan’da yolcunun eşyalarında canlı mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapacak olan A.Ç.'nin (E-26) x-ray cihazından geçtiği sırada eşyalarında yapılan kontrolde, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.