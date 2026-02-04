KHK–TDP görüşmesinde kamu istihdamı ve eğitim politikaları ele alındı

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Köseoğlu, TDP'yi ziyaret ederek, komisyonun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu ve 2025 yılı faaliyet raporunu sundu.

Görüşmede TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı da yer aldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, kamu hizmeti genelinde tespit edilen hususlar, görüş ve öneriler ile karşılıklı beklentiler ele alındı ve geleceğe yönelik belirlenen çerçeveler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

TDP açıklamasında, kamuda istihdamın önemli olmakla birlikte toplumda herkesin yöneldiği tek alan haline gelmesinin sürdürülebilir olmadığı, yerel iş gücünün güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve gençlerin üretken sektörlere yönlendirilmesinin öncelikli başlıklar arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamu hizmetinde liyakat, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinin korunmasının önemine işaret edilirken, ülke ekonomisinin dengeli gelişimi için kamu dışındaki alanlarda da nitelikli yerel istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.