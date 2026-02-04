“CTP iktidarı kadın dostu bir yönetim anlayışıyla kurulacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Mağusa İlçesi Maraş ve Sakarya bölgelerinde düzenlediği kadın buluşmasına Kadınların düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çekildi. Toplantıda, bakım hizmetleriyle ilgili kurumsal yapıların eksikliğinin kadınların sırtındaki yükü artırdığı vurgulandı. Toplantıya CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve çok sayıda kadın örgütü temsilcisi katılırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de hazır bulundu.

Sıla Usar İncirli: Erken seçim için bir an önce sandık kurulmalı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, özellikle sağlık alanında yaşanan sorunlara değindi. İncirli, sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin halkın yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, kadınların bu alandaki taleplerinin önemine işaret etti. “Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, kadınların ve ailelerin yaşam kalitesini düşürüyor. Bu sorunların çözümü için güçlü bir sosyal devlet anlayışına ihtiyaç var” dedi. Erken seçim için bir an önce sandığa gidilmesi gerektiğini belirten İncirli, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için dayanışmanın önemini vurguladı ve CTP iktidarının kadın dostu bir yönetim anlayışıyla kurulacağını ifade etti.

Doğuş Derya: Kadın emeği görünmez kılınıyor, sosyal devlet ortadan kalkıyor

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, yaptığı konuşmada son dört yılda sosyal devlet anlayışının tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etti. Derya, “Kadın, yaşlı, çocuk ve engelli hakları konusunda hazırladığımız kapsamlı rapor, mevcut hükümetin yarattığı tahribatı açıkça ortaya koyuyor” dedi. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderek arttığını belirten Derya, bu durumun sınıfsal uçurumu genişlettiğine dikkat çekti. Sosyal devlet anlayışının zayıflamasıyla birlikte kadınların hem iş güvencesinden hem de sosyal desteklerden mahrum bırakıldığını ve yoğun biçimde güvencesiz işlerde çalıştırıldığını belirten Derya, “Bakım hizmetlerinin kurumsallaşmaması kadınların sırtındaki yükü artırıyor. Kadın emeği görünmez hale geliyor ve bu durum toplumsal eşitsizlikleri derinleştiriyor” dedi.