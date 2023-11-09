Güneydeki cinayetlerle bağlantıları araştırılıyor

Ercan Havalimanı’na gelen özel bir jetle adadan çıkış yapmaya çalışan iki şahıs, muhaceret kontrolünde “girişlerinin olmadığının” tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Beyarmudu’ndan kaçak yollarla Kıbrıs’ın kuzeyine geçtikleri tespit edilen42 yaşındaki J.A.P. ve 41 yaşındaki T.B.B. isimli şahısların, Kıbrıs’ın güneyinde işlenen Kalogeropoulos ve Mavromichalis cinayetleriyle bağlantılı oldukları düşünülüyor.

Polis, zanlıların 3 Kasım tarihinde tespit edildiklerini açıkladı. Zanlıların, 3 Kasım’dan bu yana cezaevinde tutulduğu ve soruşturuldukları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Güneydeki cinayetler…

Kıbrıs’ın güneyinde 30 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşen iki cinayetle ilgili polis soruşturma başlatmıştı.

Cinayetlerden ilki, 30 Ekim Pazartesi günü Limasol’da gerçekleşti; Thanasis Kalogeropoulos güpegündüz vurularak öldürüldü.

Kalogeropoulos’un cesedinde yapılan otopside, 10 kurşunla vurulduğu tespit edildi. Söz konusu olaydan 48 saat sonra ise bu kez Lefkoşa’da bir cinayet işlendi. Alexis Mavromichalis isimli şahıs, evinde uğradığı silahlı saldırının ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti.

Basında çıkan haberlerde, Alexis Mavromichalis’in, “güneydeki polis tarafından tanınan bir isim” olduğu, toplumda Alexoui adıyla tanınan şahsın, yıllar içerisinde Kıbrıs’taki pek çok cinayet davasıyla ilgili sorgulandığı, mahkemeye çıkarıldığı ifade edilmişti.

Polis, iki cinayetin bağlantılı olduğunu düşünüyor.