Güneydeki binaların yüzde 70’inin depreme dayanıklılık durumu belirsiz

Kıbrıs'ın güneyindeki binaların yüzde 70’inin depreme dayanıklılık durumunun belirsiz olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs (güney) İnşaat Mühendisleri Birliği adına açıklama yapan Nikolas Kiriakidis’in, binaların bina denetim yasasında öngörülen şekilde denetlenmesi gerektiğini, ancak bunun yıllar sürebileceğini söylediğini yazdı.

Gazete, konunun dünkü Meclis İçişleri Komitesi’nde ele alındığını ve Jeolojik Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıyeorgiu’nun, kendilerinin yapı malzemelerinin denetiminden sorumlu olduklarını ve ne yazık ki bazı kişilerin, vatandaşa saygısı bulunmadığını ve şartnameleri yerine getirmediğini söylediğini kaydetti.

Kıbrıs’taki sismik faaliyetlerin tarihçesine de değinen Hacıyeorgiu, Kıbrıs’ta 1222 yılında 8,9 şiddetinde deprem yaşandığını ve bu rakamın, yaşanan yıkımın büyüklüğüne göre tahmin edildiğini ifade etti.

Hacıyeorgiu, Kıbrıs’ta büyük bir deprem yaşanacak olursa, bu depremin şiddetinin 6.5-7.0’ı geçmeyeceği ve fay hatlarını hareketlendirerek başka depremlere yol açabileceği öngörüsünde bulundu.