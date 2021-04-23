Güneyde yine kapanma

Kıbrıs'ın güneyinde 26 Nisan - 9 Mayıs arası tam kapanma kararı alındı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Loannou yaptığı açıklamada sadece kişilerin SMS atarak dışarı çıkmak için izin alabileceklerini ifade etti.

Restorantlar kapalı olacak, fakat take away sistemi işleyecek.

Yeni kararla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti, pandeminin başlangıcından bugüne 3. kez kapanmış olacak.

Kaynak: Cyprus Mail