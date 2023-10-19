Güneyde yıllık enflasyon 4,3’ yükseldi
Kıbrıs’ın güneyindeki yıllık enflasyon oranının eylül ayında, ağustos ayına göre artış gösterdiği belirtildi.
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Kıbrıs’ın güneyindeki yıllık enflasyon oranının eylül ayında, ağustos ayına göre artış gösterdiği belirtildi.
Politis gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, güneyde Ağustos 2023’te yüzde 3.1 olan yıllık enflasyon oranının, Eylül 2023’te yüzde 4.3’e yükseldiğini yazdı.
Gazete, Euro bölgesinde yüzde 5.2 olan Ağustos ayındaki yıllık enflasyonun, Eylül ayında ise yüzde 4.3’e düştüğünü belirtti.
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