Güneyde yılın başından bu yana 7 ölümlü trafik kazası meydana geldi

Kıbrıs'ın güneyinde, 2023 yılının başından bu yana 7 ölümlü trafik kazası meydana geldiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürü, trafik kazaları ve caydırıcı bir önlem olması için daha sert cezalar uygulanıp uygulanmaması konusundaki bir soruya yanıtında, bu konuyu henüz Adalet ve Kamu Düzeni Bakanıyla görüşmediklerini söyledi.

Sürekli bir çaba içerisinde olduklarını, ancak kazaların azalmasına katkıda bulunanın yalnızca polis olmadığını dile getiren Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürü, trafik kurbanlarının yasının tutulmaması için, aydınlatma, okullar, yeni teknoloji arabalar ve aile faktörüne de atıfta bulundu.