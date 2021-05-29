Güneyde Yeşil Hat esnafına destek

Pandemi sürecinde Kıbrıs'ın iki yanına geçişlerin durması nedeniyle süreçten olumsuz etkilenen esnaf, adanın güneyinde 'destek paketi' ile hatırlandı.

Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı.

Alithia'nın haberine göre Lefkoşa’nın güneyinde surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan 18 özel işletmeye toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, ortak bir etkinlikle ilgili işletmelere destek sundu.

İçişleri Bakanı Nuris dün törende yaptığı konuşmada, yeşil hatta yakın bölgelerde yer alan kafe, restoran, mağaza vb. işletmelerin desteklendiğini belirtirken surlar içi bölgesinde yapılan bina ve yol tamiratlarına ilişkin bilgileri de aktardı.