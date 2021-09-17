Güneyde ‘yerel seçimler’ ertelendi

Kıbrıs’ın güneyinde Meclis Genel Kurulu, Aralık’da yapılacak olan yerel seçimlerin ertelenmesini ve belediye başkanlarının görev sürelerinin uzatılmasına karar verdi.

DİSİ, AKEL, DİKO ve DİPA’nın toplam 37 milletvekili, seçimlerin ertelenmesinden yana oy kullandı.

ELAM ve Ekoloji Hareketi’nin 7 milletvekili ise tasarı aleyhinde oy kullandı. EDEK’in 3 milletvekili çekimser kaldı.

Yerel seçimler, Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte, Mayıs 2024’de yapılacak.

Öncesinde, İçişleri meclis komitesinin toplantısında, yetkili Bakan Nikos Nouris, 30 Kasım'a kadar oylanmak üzere yerel özyönetim reformuyla ilgili üç değişiklik yasa tasarısı sundu.