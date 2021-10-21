Güneyde yeni Saray yok: Kıbrıs Başkanlık Sarayı’na ek bina

Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu alana (tepeye) idari işlerin yürütüleceği yeni bir binanın inşa edileceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Başkanlık Sarayı alanına inşa edilecek ve 2,21 milyon Euro’ya mal olması beklenen yeni bina ile ilgili imzaların atıldığını yazdı.

Habere göre 19 ay içerisinde tamamlanması beklenen binada, ofisler ve depolama alanları da bulunacak.