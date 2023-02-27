Güneyde yeni kabine açıklandı
Kıbrıs’ın güneyinde yeni kabine bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmen açıklandı.
Kıbrıs’ın güneyinde yeni kabine bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmen açıklandı.
“Philenews” haber sitesine göre 1 Mart’ta görev başı yapacak yeni kabine, şu isimlerden oluşuyor:
Dışişleri Bakanı: Konstandinos Kombos
Maliye Bakanı: Makis Keravnos
İçişleri Bakanı: Konstandinos Yoannu
Savunma Bakanı: Mihalis Yorgallas
Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı: Athina Mihailidu
Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı: Aleksis Vafiadis
Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yorgos Papanastasiu
Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı: Petros Ksenofondos
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Yannis Panayotu
Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı: Anna Prokopiu
Sağlık Bakanı: Popi Kanari
Başkanlık Müsteşarı-Hükümet çalışmalarının hayata geçirilmesinin denetimi ve koordinasyonu yetkisiyle birlikte: İrini Piki
Denizcilik Müsteşarı: Marina Hacımanoli
Turizm Müsteşarı: Kostas Kumis
Enerji, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı: Filippos Hacızaharias
Sosyal Refah Müsteşarı: Marilena Evangelu
Kültür Müsteşarı: Mihalis Hacıyannis
Hükümet Sözcüsü: Konstandinos Letimbiotis
Hükümet Sözcüsü Vekili: Doksa Komodromu
Başkanlık Bürosu Müdürü: Haralambos Haralambus
Başkanlık Basın Bürosu Müdürü: Viktoras Papadopulos
Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü: Marilena Rauna
Bakanlar Kurulu sekreteri: Pinelopi Papavasiliu
Cinsiyet Eşitliği Komiseri: Cozi Hristodulu
Çevre Komiseri: Maria Panayotu.
Öte yandan ikinci turu 12 Şubat'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Nikos Hristodulidis yarın saat 11.30'da Meclis'te ant içecek ve görevine resmen 1 Mart'ta başlayacak.