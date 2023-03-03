Güneyde yeni hız kameraları devreye girecek

Kıbrıs'ın güneyinde gelecek pazartesi günü itibarıyla 8’i sabit 4’ü mobil olmak üzere 12 hız tespit kamerasının daha devreye gireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, hız tespit kameralarının Güney Lefkoşa’da ve Limasol’da devreye konulacağını yazdı.

Gazete, Nisan ayına kadar ülke genelinde toplam 44 kameranın devrede olacağını da belirtti.