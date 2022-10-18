Güneyde yeni bir üretim amblemi!

Kıbrıs güneyinde yerli üretim yeni bir amblem ve “Cyprus Made” ibaresi ile pazarlanacak. Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Kıbrıs’ta üretilecek ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün başlayan “3’üncü Sanayi Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği basın açıklamasında, ülke içi üretimi ve yurt dışı rekabeti arttırmak adına Kıbrıs'ın güneyinde üretilen ürünlerin üzerine “Cyprus Made” ibaresinin yazılacağını söyledi.

Pilidu, Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin ortak kimliğe kavuşabilmesi adına bu uygulamaya geçildiğini vurguladı.